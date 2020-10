Spiel verloren, aber einen Punkt gewonnen: So lautet das Fazit der Volley YoungStars nach ihrer 2:3-Niederlage (21:25, 30:28, 12:25, 25:22, 9:15) in der zweiten Volleyball-Bundesliga beim SV Schwaig.

Die Mannschaft vom Bundesstützpunkt Friedrichshafen brauchte eine Weile, um den Fokus aufs Spiel zu legen. Im ersten Satz setzten Kapitän Linus Engelmann und seine Mitspieler zu wenig Akzente und konnten einen frühen Satzrückstand nicht mehr aufholen. Am Ende des zweiten Satzes blieben die Häfler im doppelten Wortsinn am Ball und ließen sich auch von einem 22:24-Rückstand nicht entmutigen. Nicht zuletzt, weil Trainer Adrian Pfleghar mit Tom Fust einen souveränen Aufschlagspieler einwechselte. In der spannenden Endphase verwandelten die YoungStars den vierten Satzball zum 30:28.

Der Kraftakt forderte im dritten Satz Tribut von den jungen Häflern. Die Hausherren machten kurzen Prozess und holten den Durchgang mit 25:12. Im vierten Satz liefen die YoungStars ebenfalls lange einem Rückstand hinterher und sahen beim Stand von 18:22 wie der sichere Verlierer aus. Dann schnappte sich Anton Jung den Ball zum Aufschlag und legte mit einer Serie den Grundstein für den 25:22-Satzendstand. Damit war der erste Punkt in der noch jungen Saison perfekt. Der Tiebreak ging letztlich klar an Schwaig. „Es war beachtlich, wie die Jungs sich nach dem deutlichen dritten Satz wieder stabilisiert haben“, lobte Trainer Adrian Pfleghar.

Auch der TSV Mimmenhausen musste in seinem Heimspiel gegen den VC Dresden über fünf Sätze gehen. Mit dem 3:2-Sieg (25:12, 20:25, 25:23, 25:27, 15:17) verteidigten die Salemer aber letztlich die Tabellenführung in der zweiten Bundesliga.