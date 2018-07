Wer am Wochenende beide Spiele der Volley YoungStars Friedrichshafen gesehen hat, der hat seinen Augen nicht getraut. Am Samstag lieferte das Team von Trainer Adrian Pfleghar eine sehenswerte Leistung ab, am Sonntag war die Mannschaft nicht mehr wieder zu erkennen. Sowohl die Partie gegen TSV Grafing (19:25, 23:25, 17:25) als auch gegen VC Dresden (18:25, 21:25, 14:25) endete 0:3.

Am Samstag hatten die jungen Häfler mit Federico Cipollone, Yannick Harms, Tim Dobbert, Philipp Sigmund, Sven Metzger, Jonas Hoffmann, Steffen Moosherr und Libero Tom Grozer die gesamte Partie sehr gut mitgehalten. Vor allem im zweiten Satz behielten sie die Nerven und wehrten gleich fünf Satzbälle ab. Aber die weitaus erfahreneren Aufsteiger, die Mittelblocker Armin Dewes an seiner früheren Wirkungsstätte schonten, gaben sich selten eine Blöße und behielten am Ende die Nase vorn. „Das war eine couragierte Leistung“, lobte Trainer Adrian Pfleghar seine Jungs. „Wir haben gezeigt, dass wir in allen Elementen mithalten können.

Das sah am Sonntag gegen VC Dresden ganz anders aus: Anstatt den Faden wieder aufzunehmen, hatten ihn die YoungStars von Anfang an verloren. Die Häfler begannen in gleicher Formation, aber schon im zweiten Satz brachte Pfleghar Patrick Speta für Cipollone im Zuspiel und wechselte im weiteren Spielverlauf auch Heiko Schlag, Patrick Steffen und Steffen Moosherr ein, die nach einwöchigen Kursfahrten erstmals wieder auf dem Feld standen. Aber auch alles Trommeln einiger VfB-Fans half nichts: die YoungStars fanden nicht zu ihrem Spiel.

Das Argument, Friedrichshafen sei mit zwei Spielen innerhalb 24 Stunden im Nachteil, galt nicht, denn auch Dresden hatte am Vortag in Rottenburg bereits ein – erfolgreiches – Fünf-Satz-Spiel absolviert. „Wir konnten leider nicht an unser Niveau vom Samstag anknüpfen“, resümierte Adrian Pfleghar. Oder mit den Worten des Dresdner Trainers Jan Pretscheck ausgedrückt: „Friedrichshafen hat es uns sehr einfach gemacht.“ Nächstes Wochenende wartet der nächste schwere Brocken auf die Volley YoungStars, die derzeit das Schlusslicht der Zweitliga-Tabelle bilden: Dann geht’s zum Tabellenführer nach Durmersheim. (gus)