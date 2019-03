Für die Volley Youngstars steht das abschließende Saisonspiel in der 2. Bundesliga Süd bevor: Am Sonntag, 24. März, treten sie um 16 Uhr bei der FT 1844 Freiburg an. „Das letzte Spiel ist immer ein besonderes, in dem die Jungs nochmal Vollgas geben wollen“, weiß Trainer Adrian Pfleghar aus langjähriger Erfahrung. Das gilt vor allem für Severin Hauke und Tobias Habermaas, weil für beide die Ausbildungszeit am Bundesstützpunkt endet.

Das spielfreie Wochenende in der Liga haben einige Youngstars genutzt, um bei der süddeutschen U18-Meisterschaft zu schmettern. Ben-Simon Bonin hat mit dem TV Rottenburg den Titel geholt und sich knapp im Tiebreak gegen TV Bühl, dem Team von Leon Meier, durchgesetzt. Damit haben beide Mannschaften ein Ticket für die deutsche Meisterschaft gelöst. Trotz guter Leistungen sind Lennart Heckel und Linus Engelmann mit dem USC Konstanz an der Qualifikation vorbeigeschrammt, indem sie den dritten Platz belegt haben. Adrian Pfleghar war ebenfalls in Heidelberg und sehr zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge.

In Freiburg verzichtet er auf Bonin, Heckel und Engelmann. Der Grund: Das Trio ist übers Wochenende bei einem Beach-Lehrgang in Berlin, um sich für die U18-Beach-Europameisterschaft zu empfehlen. Die wird Mitte Juni in Baden (Österreich) ausgetragen. Für die Youngstars kein Problem. „Mit zwölf Spielern sind wie immer noch vollzählig“, sagt der Häfler Trainer. Deshalb fiel es im leicht, der Freigabe für den Beach-Bundestrainer zuzustimmen.

Der Saisonabschluss verspricht spannend zu werden, denn Freiburg ist auf den drittletzten Tabellenplatz abgerutscht und braucht dringend Punkte gegen den Abstieg. „Wir erwarten eine gute Stimmung und einen guten Gegner und wollen entsprechen dagegenhalten“, so Pfleghar.