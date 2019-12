Im letzten Spiel des Jahres empfangen die Volley YoungStars Friedrichshafen in der zweiten Volleyball-Bundesliga den TV/DJK Hammelburg. Anpfiff in der ZF-Arena ist am Sonntag um 16 Uhr. Das Motto dieses Duells könnte lauten „Heim- gegen Auswärtsstärke“, denn die YoungStars haben bislang alle vier Siege vor heimischem Publikum geholt, Hammelburg war von acht Siegen fünfmal auswärts erfolgreich. „Die Chancen stehen besser als in den Vorjahren“, sagt Mittelblocker Lennart Heckel. Das Team aus Franken schätzt er zwar ähnlich stark ein wie in der Vergangenheit, aber: „Wir sind deutlich besser geworden.“

YoungStars-Trainer Adrian Pfleghar hat bereits eine Idee, diese Leistungssteigerung in einen Sieg umzumünzen und den fränkischen Gästen beizukommen: „Wir müssen von Anfang an Druck erzeugen und, ähnlich wie beim letzten Sieg gegen Haching, die Schwachstellen in aller Konsequenz ausnutzen.“ Dazu gelte es, den ehemaligen YoungStar Moritz Rauber unter Kontrolle zu bekommen, der bei Hammelburg mittlerweile eine Führungsrolle in der Mannschaft einnimmt.

Was die Personaldecke betrifft, hofft Pfleghar, dass alle Jungs am Wochenende wieder fit sind. Zuletzt mussten Benedikt Waldinger, Jannik Brentel und Markus Hieber krankheitsbedingt aufs Training verzichten. Ben-Simon Bonin und Milan Kvrzic fehlten, weil sie mit der Jugendnationalmannschaft im Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerks im Einsatz waren.