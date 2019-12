Die Volley YoungStars haben noch fünf Spiele im Dezember. Am Samstag, 7. Dezember, (20 Uhr) steht das Lokalderby gegen den TSV Mimmenhausen an. Tags drauf werden sie von den Baden Volleys in Karlsruhe erwartet.

Die Jungs vom Bundesstützpunkt wollen nach einem spielfreien Wochenende wieder voll angreifen. Mit den Trainingsleistungen ist Adrian Pfleghar zufrieden, jetzt gilt es die Leistung auf den Wettkampf zu übertragen „und unsere Auswärtsperformance zu verbessern.“ Sprich: die Null-Satz-Bilanz in fremden Hallen aufzupolieren.

Beruhigend: Bis auf jahreszeitlich bedingte Erkältungen sind alle Spieler fit. „Wir werden mit voller Kapelle anrücken können“, kündigt der Stützpunkttrainer an. Für die Häfler Zuschauer lohnt sich die Reise mehrfach, denn es wird ein Wiedersehen mit ehemaligen Spielern geben, heißt es in einer Pressemitteilung. Spielertrainer Christian Pampel, Zuspieler Federico Cipollone, die Angreifer Jonas Hoffmann, Michael Kasprzak und Severin Hauke sowie Mittelblocker Johannes Becker haben alle bereits im YoungStars- oder VfB-Trikot gespielt. Adrian Pfleghar kennt das Team also sehr gut, weiß bei vielen Akteuren, wie sie „ticken“. Das gilt es seinen Spielern, die immer wieder zur Gegnerbeobachtung ins Badische fahren, zu vermitteln.

Lange Ausschlafen werden die Häfler nicht können, denn keine 24 Stunden – am Sonntag, um 16 Uhr – steht die nächste Partie gegen Baden Volleys SSC Karlsruhe im Plan. Auch hier sind mit Alexander Spintzyk und Felix Roos zwei ehemalige YoungStars heiß darauf, ihr Können zu zeigen.