Nach drei Wochen Sommerferien sind die Volley Youngstars Friedrichshafen in die Saisonvorbereitung gestartet. Die Zweitligasaison startet am 14. September, die Youngstars steigen erst zwei Wochen später mit einem Doppelheimspieltag gegen Frankfurt und Kriftel ein.

In der trainingsfreien Zeit hat sich der Volleyballnachwuchs nicht auf die faule Haut gelegt. Einige Spieler waren bei verschiedenen Wettkämpfen im Einsatz. Den größten Erfolg hat dabei Leon Meier erzielt, der mit seinem Partner Lui Wüst U19-Europameister im Beachvolleyball wurde. Ben-Simon Bonin hat mit Anton Jung den U17-Bundespokal gewonnen und mit Momme Lorenz den deutschen Meistertitel in der U17-Jugend geholt. Beim Bundespokal waren auch Milan Krvciz/Kai Wolf im Einsatz und belegten Platz sieben.

Jannik Brentel/Johann Reusch haben bei der deutschen U19-Meisterschaft Platz zehn belegt. Bei der deutschen Meisterschaft der U18-Jugend belegten Linus Engelmann/Momme Lorenz Platz vier, Anton Jung/Paul Stieper wurden 13.

In der Halle hat Zuspieler Tobias Hosch mit der U19-Nationalmannschaft am Wevza-Turnier in Camigliatello Silano (Italien) und dem European Youth Olympic Festival in Baku (Aserbaidschan) teilgenommen.

Die Kadermaßnahmen sind auch der Grund, warum die Gruppe zum Trainingsauftakt noch recht überschaubar ist. „Nach ihren Einsätzen bei den unterschiedlichen internationalen Events durften die Spieler erstmal in Urlaub gehen“, erklärt Adrian Pfleghar.

Insgesamt vier Neuzugänge hat der Bundesstützpunkt zu vermelden: Anton Jung (Annahme/Außen), Zuspieler Milan Krvciz und Mittelblocker Philipp Herrmann kommen von TV Rottenburg an den See. Fabian Hosch (Zuspiel) aus Ditzingen, der jüngere Bruder von Youngstar Tobias Hosch, wechselt vom MTV Ludwigsburg nach Friedrichshafen. Alle vier „Neue“ sind Jahrgang 2003.