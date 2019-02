Youngstars treffen am Wochenende auf die Topteams

Doppelspieltage in der 2. Bundesliga Süd sind nichts Besonderes für die Volley Youngstars, am kommenden Wochenende jedoch schon: Zunächst spielen die Häfler am Samstag, 16. Februar, 16 Uhr, zu Hause gegen Heitec Volleys Eltmann. Am nächsten Tag sind sie ab 15.30 Uhr beim TSV Grafing im Einsatz.

Zweite Besonderheit: Eltmann und Grafing sind die beiden besten Teams der Saison und führen mit 41 Punkten die Liga an. Die Jungs vom Bundesstützpunkt Friedrichshafen sind hingegen die Liga-Azubis und belegen mit zwei Punkten den letzten Platz.

Aufstecken gilt jedoch nicht: „Wir wollen uns auf unsere Leistung konzentrieren und zeigen, was wir können“, sagt Ben-Simon Bonin, mit 16 Jahren Jüngster im Team. Nachdem er anfangs im VLW-Stützpunkt-Team Friedrichshafen in der Landesliga Spielpraxis gesammelt und diverse Kadermaßnahmen absolviert hat, bekommt der Universalspieler jetzt mehr und mehr Spielanteile in der 2. Liga.

Auch wenn die bisherigen Ergebnisse sich nur bedingt in Punkten messen lassen, stellen die Nachwuchsspieler bei sich Fortschritte fest. „Es geht weiter bergauf. Man merkt, dass wir im Training konzentriert sind“, sagt Zuspieler Tobias Hosch. Woran sich das festmachen lässt? „Bei den Übungen ist Biss drin“, erklärt Ben-Simon Bonin. Und: „Die Situationen, die gut sind, werden immer mehr.“

Youngstars-Trainer Adrian Pfleghar erwartet „zwei hochwertige Spiele gegen zwei Teams, die vermutlich die Meisterschaft unter sich ausmachen werden“. Hört sich nach einer schweren Aufgabe für seine Mannschaft an. Allerdings können die Youngstars am Wochenende nur gewinnen – ob nur an Erfahrung oder auch an Punkten, wird sich zeigen.