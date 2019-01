Der Januar ist ein arbeitsreicher Monat für die Volley Youngstars. Insgesamt sechs Spiele sind in 15 Tagen in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd zu absolvieren. In Karlsruhe und Fellbach stehen am Wochenende die letzten beiden Partien für diesen Monat an.

Nach dem Ausflug nach Franken bleiben die Youngstars am kommenden Wochenende im Ländle. Samstag um 20 Uhr ertönt der Anpfiff in Karlsruhe, am Sonntag werden die Häfler um 14 Uhr in der Gäuäckersporthalle von Rotes Rudel Fellbach erwartet.

In beiden Partien kommt es zum Wiedersehen mit ehemaligen Youngstars-spielern: Alex Spintzyk und Felix Roos fiebern beim SSC Karlsruhe ihrem Ex-Verein entgegen. In Fellbach warten Max von Berg und Manuel Harms aufs Team vom Bundesstützpunkt am Bodensee.

Trotz drei Doppelspieltagen in Folge verlief die Trainingswoche laut Youngstars-Coach Adrian Pfleghar „ganz normal“. Montag hatten die Spieler trainingsfrei. Dann geht es darum, langsam wieder anzufangen. „Die Jungs müssen lernen, auf ihren Körper zu hören und ihm etwas Gutes zu tun“, so Pfleghar. Im Dienstagstraining wird daher auf die individuellen Bedürfnisse geachtet:

Die Youngstars mit vielen Spielanteilen am Wochenende werden weniger gefordert als die Ergänzungsspieler, indem sie weniger springen oder früher aufhören. Ab Mittwoch wird im Training Vollgas gegeben. „Dann gilt es, schnell wieder ans Maximum zu gelangen“, erklärt Pfleghar.

Am Wochenende können die Häfler gleich zweimal zeigen, ob die Leistung zum Punktgewinn reicht. Am Tabellenstand gemessen, ist vor allem beim Vorletzten in Fellbach die Chance auf eine Revanche für die Hinspielniederlage günstig.