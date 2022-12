Youngstars sind in der 2. Liga in Thüringen gefordert

In der Ernestiner Sporthalle werden die Volley Youngstars am Sonntag, 16 Uhr, von den Blue Volleys Gotha erwartet. Trainer Adrian Pfleghar hofft, dass die Krankheitswelle im Team bis dahin abgeebbt ist, nachdem unter der Woche gleich mehrere Spieler beim Training fehlten. „Wir treffen auf eine Mannschaft, die personell hervorragend besetzt ist, aber ihr enormes Potenzial bisher noch nicht ausschöpfen konnte“, sagt Pfleghar über den Thüringer Gegner. Man darf gespannt sein, ob seine Jungs unter den gegebenen Voraussetzungen dagegenhalten können.

Bevor Gotha am Sonntag den ersten Satzgewinn der Volley Youngstars verhindern will, messen sich die Thüringer gegen den TSV Mimmenhausen (Samstag, 19 Uhr). Die Gäste aus dem 4000-Einwohner-Dorf möchten mit einem Sieg in der Ernestiner Sporthalle am Spitzenduo FT 1844 Freiburg und Baden Volleys SSC Karlsruhe dranbleiben.

Schon vor der Partie in Gotha hat die Volleyballabteilung des VfB Friedrichshafen einen Erfolg für sich verbuchen können: Niklas Kluge, Lennart Giesenberg und Phil Bertele sind in den Kader der künftigen Jugendnationalmannschaft aufgenommen worden. „Ein tolles Zeugnis für unsere hervorragende Jugendarbeit im Verein“, sagt Pfleghar. „Es zeigt auch, dass wir mit dem Projekt ‚Volleyball macht Schule‘ auf dem richtigen Weg sind.“ Alle drei Spieler sind bei dem Schulprojekt entdeckt worden.