Die Volley Youngstars Friedrichshafen sind in der 2. Volleyball-Bundesliga wieder doppelt gefordert. Am Samstag (14 Uhr/sporttotal.tv) kommt Karlsruhe in die Zeppelin Cat Halle A1. 24 Stunden später geht es nach Delitzsch.

Normalerweise drückt Youngstar Linus Engelmann seinen ehemaligen Teamkollegen Alexander Spintzyk und Leon Zimmermann die Daumen, wenn sie spielen. „Über die alten WhatsApp-Gruppen bekommt man mit, wie es bei den anderen läuft“, sagt der Youngstars-Kapitän. „Da fiebert man mit – solange sie nicht gegen einen selbst spielen.“ Genau diese Situation steht den Häflern am Samstag gegen die Baden Volleys SSC Karlsruhe bevor. Hier stehen in Zimmermann, Spintzyk und Felix Roos drei ehemalige Friedrichshafener Stützpunktspieler im Kader.

Das wird einer schwere Aufgabe für die Youngstars, denn Karlsruhe liegt als ärgster Mimmenhausen-Verfolger auf dem zweiten Tabellenplatz. Zudem hat das vergangene Wochenende mit drei Begegnungen laut Mitteilung seine Spuren hinterlassen. „Das Wochenende hat an der Physis gezehrt, wir waren alle erschöpft“, sagt Linus Engelmann. Aufgrund der Belastung im Spiel zeigt Trainer Adrian Pfleghar Verständnis, dass die Jungs mehr Regenerationszeit brauchen. „Wir hoffen, dass bis Samstag alle wieder bei vollen Kräften sind“, sagt Pfleghar.

In der Friedrichshafener Partnerstadt Delitzsch ist am Sonntag (14 Uhr) das letzte Spiel der Hinrunde.