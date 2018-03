Keine 30 Kilometer voneinander entfernt liegen Rüsselsheim und Mainz. Beide Städte sind mit einem Team in der zweiten Volleyball-Bundesliga vertreten und liegen in der Tabelle aktuell auf Platz vier und fünf. Die Volley Youngstars Friedrichshafen sind am Wochenende bei beiden Vereinen zu Gast. Bei der TG 1862 Rüsselsheim II geht’s am Samstag, 17. Februar, um 19.30 Uhr los. Bei der TGM Mainz-Gonsenheim ertönt der Anpfiff am Sonntag, 18. Februar, um 16 Uhr.

„Wir werden von zwei Topteams erwartet“, macht Youngstars-Trainer Adrian Pfleghar klar, dass am Main und Rhein keine leichten Aufgaben auf die Häfler warten. Rüsselsheim hat ein erfahrenes Zweiligateam, das seine Angriffsstärke schon wiederholt unter Beweis gestellt hat. Mainz-Gonsenheim ist als abwehrstark bekannt, die Hausherren haben in der relativ kleinen und flachen Sporthalle an der Weserstraße sicher einen Heimvorteil. Darüber macht sich Pfleghar allerdings noch keine Gedanken. „Wir müssen uns erst einmal wieder zusammensammeln“, beschreibt er die Situation vor dem Doppelspieltag am Wochenende.

Während die Youngstars in der Schule Fasnetsferien hatten, waren sie in Sachen Volleyball unterwegs. Marco Frohberg, Onno Möller und Johann Reusch haben für Rottenburg sowie Tobias Hosch, Pascal Zippel, Michael Haug und Jannik Brentel für den VfB Friedrichshafen am vergangenen Wochenende die Württembergische U18-Meisterschaft gespielt und sich als Meister (Rottenburg) und Vizemeister (VfB) für die „Süddeutsche“ qualifiziert. Markus Hieber hätte ebenfalls für Rottenburg gespielt, war jedoch wegen einer Grippe außer Gefecht gesetzt.

Anschließend stand für Frohberg, Möller, Reusch sowie Linus Engelmann, Pascal Zippel, Tobias Hosch und Lennart Heckel ein Lehrgang mit dem Landestrainer Michael Mallick in Albstadt an. Die beiden Letzteren haben außerdem einen Abstecher nach Frankfurt gemacht, um bei Junioren-Bundestrainer Matus Kalny vorzuspielen.

Mitte der Woche haben sich die Youngstars nun wieder am Bundesstützpunkt in Friedrichshafen gesammelt, um sich mit einigen gemeinsamen Trainingseinheiten auf die Spiele in Rüsselsheim und Mainz vorzubereiten.