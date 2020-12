Bei ihrer Heimpremiere in der Zeppelin CAT Halle A1 haben die YoungStars trotz 2:3-Niederlage (19:25, 22:25, 25:19, 25:17, 12:15) einen Punkt in der zweiten Volley-Ball-Bundesliga geholt. Am Sonntag unterlagen sie mit 1:3 (25:23, 12:25, 21:25, 19:25) beim TV Grafing.

Die Freude auf das erste Spiel in der neuen Halle war dem jüngsten Team der Liga anzumerken. Die Nervosität auch. Statt den Aufsteiger in die Schranken zu weisen, mussten sie sich der Routine des TV Bliesen beugen. Die Gäste erwiesen sich als kompaktes Team, dass durch seine Abwehrstärke bestach, die Bälle auch in brenzligen Situationen im Spiel hielt und so am Ende viele Ballwechsel für sich entschied. Zu viele Aufschlagfehler der YoungStars taten ihr Übriges.

Erst nach dem 0:2-Satzrückstand waren die Häfler voll da, punkteten dank cleverer Spielzüge und erkämpften sich so den Tiebreak. „Toll, wie die Jungs sich aus der Situation rausgezogen und eindrucksvoll gespielt haben“, lobte Trainer Adrian Pfleghar. Im Entscheidungssatz mussten sich die YoungStars allerdings der Routine der Saarländer beugen.

Am Sonntag in Grafing begannen die Häfler furios und holten überraschend den ersten Satz. Der Tabellenzweite ließ sich jedoch nicht dauerhaft einschüchtern und fügte den YoungStars nach 100 Spielminuten eine 1:3-Niederlage zu. „Wir haben die gute Vorarbeit in Annahme und Abwehr nicht in Punkte umgemünzt“, bedauerte Adrian Pfleghar nach der Partie. „Die Jungs machen vieles gut, schaffen es aber noch nicht, eine konstant gute Leistung zu bringen“.

Der TSV Mimmenhausen holte beim 3:0 gegen den TV Bliesen den zehnten Sieg im zehnten Saisonspiel (30:28 25:21 25:18). Aufgrund weniger absolvierter Spiele bleiben die Salemer aber vorerst auf Rang drei.