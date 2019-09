Youngstars nach zwei Siegen an der Tabellenspitze

Tabellenführer nach ihrem ersten (Doppel-)Spieltag – damit hatten die Volley YoungStars nicht gerechnet. Mit zwei Siegen gegen Frankfurt und Kriftel gelang den Jungs von Trainer Adrian Pfleghar ein perfekter Saisonstart.

Am Samstag hatten sie sich im Duell gegen ihre Altersgenossen vom Internat Frankfurt phasenweise schwergetan und viele Fehler eingebaut. Die Folge war ein Satzverlust und mehrmals hohe Rückstände. „Es war gut, dass wir einen Satz verloren haben. Das hat uns gezeigt, dass wir nicht nachlassen dürfen“, sagte Kapitän Leon Zimmermann nach der Partie, die 3:1 (25:17, 15:25, 25:20, 25:22) endete.

Anschließend ist Zimmermann mit seinen Teamkollegen Linus Engelmann und Milan Kvrzic nach Mimmenhausen gefahren, um bei der dortigen Fünfsatz-Partie gegen Kriftel den sonntäglichen Gegner genau unter die Lupe zu nehmen. Ob das der Grund war, warum gegen Aufsteiger Kriftel der Knoten geplatzt ist? Beim 3:0-Erfolg (25:22, 25:16, 25:22) gelang den YoungStars so ziemlich alles. Im zweiten Satz spielten sich die Nachwuchsvolleyballer in einen regelrechten Rausch und waren den Gästen in allen Belangen überlegen. Die beiden anderen beiden Sätzen verliefen lange Zeit ausgeglichen und erst am Ende konnten sich die Häfler absetzen.

Verständlich, dass Trainer Pfleghar am Ende des Auftaktwochenendes mehr als zufrieden war. „Die Mannschaft hat einen tollen Teamgeist bewiesen und gezeigt, was sie kann“, bilanzierte Pfleghar. Nach zwei Siegen innerhalb von zwei Tagen freute er sich, „zu sehen, dass wir viele Wechseloptionen haben, ohne dass das Leistungsniveau sinkt.“