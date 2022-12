Youngstars mit Lokalderby am Doppelspieltag

Die Volley Youngstars haben am Wochenende gleich zwei Chancen auf den ersten Satzgewinn. In der Messehalle B2 spielt das Bundesstützpunktteam aus Friedrichshafen in der 2. Volleyball-Bundesliga zunächst gegen den gern gesehenen Nachbarn TSV Mimmenhausen (Freitag, 20 Uhr). Einen Tag später sind die Häfler dann gegen den ASV Dachau (Samstag, 16 Uhr) gefordert. Beide Begegnungen werden bei sportdeutschland.tv gestreamt.

Auch wenn die Volley Youngstars noch keinen Satz gewonnen haben, bleibt Pekka Stapelfeldt zuversichtlich. „Man sieht auf jeden Fall, wie wir uns seit dem Sommer verbessert haben und nicht mehr weit von einem Satzgewinn entfernt sind“, sagt der Häfler Außenangreifer. Die Situation mit zehn Niederlagen aus zehn Spielen ist aber natürlich dennoch nicht einfach. Um mental stark zu bleiben, standen in dieser Woche auch einige Sitzungen mit der Sportpsychologin Berit Kauffeldt an – sowohl in der Gruppe als auch individuell. Mit ihr arbeitet der Bundesstützpunkt Volleyball zusammen. „Ich finde das Angebot super“, sagt Stapelfeldt. „Sie hat mir Fragen gestellt, über die ich mir vorher noch nie Gedanken gemacht habe.“ Eine Konsequenz: Statt sich bei Fehlern über seine Mitspieler zu ärgern, versucht er die Situation mit sich selbst auszumachen. „Oft geht es um Dinge, die für Erwachsene selbstverständlich sind“, sagt Bundesstützpunkttrainer Adrian Pfleghar. „Aber unsere Jungs sind erst 15 oder 16 Jahre alt. Da ist es ganz normal, dass sie noch viel lernen müssen.“

Mimmenhausens Pampel vom Derbysieg überzeugt

Zum Problem am Wochenende könnte nur werden, dass die Gegner in den Top Fünf zu finden sind und nichts zu verschenken haben. Auch nicht der TSV Mimmenhausen, zu dem die Youngstars ein gutes Verhältnis pflegen – nicht umsonst durften die Häfler zwei Heimspiele in Salem austragen. Der Tabellendritte der 2. Bundesliga reist selbstbewusst an. „Ich denke nicht, dass wir verlieren“, sagt Mimmenhausens Spielertrainer Christian Pampel im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Zum einen begründet er das mit den bisherigen Ergebnissen des jungen Gegners. „Ich denke, die Youngstars werden noch stabiler. Bisher haben sie aber noch nicht gezeigt, dass sie kompetitiv sind.“ Und zum anderen ist Mimmenhausen in dieser Runde erfolgreich unterwegs: Aus neun Spielen gab es sieben Siege. „Ich denke, wir haben bis jetzt eine gute Saison gespielt“, so Pampel. Welches Personal er am Freitag und auch am Sonntag im Heimspiel gegen Dachau (16 Uhr, Bildungszentrum Salem) ins Rennen schicken kann, ist noch unklar. „Wir haben momentan ein paar Kranke dabei“, meint Pampel, dessen Optimismus für den Doppelspieltag am Wochenende dadurch aber nicht eingeschränkt ist.