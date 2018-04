Nach zweimonatiger Spielpause steht für die Volley YoungStars das Saisonfinale mit einem Doppelspieltag an. Am Freitag, 20. April, tritt das Team vom Bundesstützpunkt Nachwuchs Friedrichshafen beim TV/DJK Hammelburg an, am Samstag beim Volleyball-Internat Frankfurt.

Laut Spielplan haben die Häfler Zweitligisten acht Wochen pausiert, schaut man in den Terminkalender der Volley Youngstars, so kann bei den Nachwuchsspielern von Pause keine Rede sein. Württembergische Meisterschaft, Süddeutsche Meisterschaft, Jugend trainiert für Olympia und zwischendrin Kadermaßnahmen mit dem BaWü-Kader standen für die Spieler von Trainer Adrian Pfleghar im Kalender.

Nicht zu vergessen die U18-Europameisterschaft, bei der Zuspieler Tobias Hosch mit der Goldmedaille nach Hause kam. Nach vierwöchigem Dauereinsatz hat sich der 17-Jährige eine Trainingspause verdient, ist aber als „Backup“ für Zuspieler Nicolas Hornikel bei den Partien in Franken und Hessen dabei.

Für Hornikel sind es laut Pressemeldung ebenso die letzten Spiele im Youngstars-Trikot wie für Alexander Spintzyk, Johannes Lelle und Kapitän Max von Berg, die altersbedingt den Bundesstützpunkt verlassen werden. „Wir wollen noch einmal unser bestes Volleyball spielen und zeigen, was wir in unserer Zeit bei den YoungStars gelernt haben“, kündigt Max von Berg an.