YoungStars lassen die Fasnet sausen, um in Hessen zu punkten

Friedrichshafen – Das närrische Wochenende lassen die Volley YoungStars sausen. Stattdessen schmettern sie am Samstag in Kriftel und am Sonntag im Internat Frankfurt um Punkte in der zweiten Volleyballliga.

Wie närrisch die YoungStars diese Woche unterwegs sind? „Grundsätzlich gar nicht“, sagt Trainer Adrian Pfleghar. „Wir haben versucht, uns ganz normal aufs Wochenende vorzubereiten.“ Zum Feiern blieb also keine Zeit. Ben-Simon Bonin, Philipp Herrmann, Milan Kvrzic und Anton Jung waren die ganze Woche in den Niederlanden beim U18-Nationalmannschaftslehrgang. Sie dürfen sich am Wochenende schonen. Johann Reusch und Lennart Heckel waren anstelle der verletzten VfB-Profis Markus Steuerwald und Jakob Günthör mit beim Champions-League-Spiel im Polen. „Es war eine sehr interessante, tolle Erfahrung. Wir haben viel mitgenommen“, sind sich die beiden YoungStars einig. Auch wenn das Ergebnis (0:3) nicht wie gewünscht ausgefallen sei.

Die verbliebenen Spieler haben fleißig trainiert und sich auf die Auswärtsspiele in Kriftel und Frankfurt vorbereitet. Gegen beide Teams haben die YoungStars zum Saisonauftakt gewonnen. „Jetzt wollen wir unter Beweis stellen, dass wir die Gegner auch auswärts draufhaben“, sagt Pfleghar.

In der Tabelle bildet das Internat Frankfurt mit einem Punkt das Schlusslicht, direkt darüber kämpft Kriftel mit 19 Punkten um den Klassenerhalt. Durchaus also machbare Aufgaben für die YoungStars, die ebenfalls 19 Punkte auf dem Konto haben. Das Problem: Die Häfler sind bisher auswärts ohne Punkte.