Die Volley Youngstars haben das Zweitliga-Wochenende mit zwei Auswärtsniederlagen beschlossen. Die Partie in Karlsruhe endete am Samstag 0:3 (17:25, 10:25, 19:25) aus Häfler Sicht. Auch am Sonntag beim SV Fellbach kamen die Youngstars über eine Dreisatz-Niederlage (20:25, 22:25, 20:25) nicht hinaus.

Irgendwie war im Spiel der Youngstars der Wurm drin. Sowohl in Karlsruhe, nach dem Spieltag auf Platz sieben, als auch beim Tabellenvorletzten Fellbach konnten sie ihre zuletzt gezeigte gute Leistung nicht erreichen. Guten Phasen, in denen die Jungs vom Bundesstützpunkt Friedrichshafen ihr Spiel erfolgreich aufzogen, folgten zu viele Spielabschnitte, in denen sie den Gegnern das Feld überließen.

„Deshalb war leider nicht mehr drin“, resümierte Trainer Adrian Pfleghar am Sonntagnachmittag. „Vielleicht haben sich die jungen Spieler selbst zu viel Druck gemacht, unbedingt gewinnen zu wollen.“

Alle Spieler im Einsatz

In der Tabelle zählen Satzgewinne und Punkte. Für Pfleghar steht jedoch die individuelle Entwicklung der jungen Spieler, die am Bundesstützpunkt auf den Profisport vorbereitet werden, im Vordergrund. Deshalb setzt er nicht auf eine feste Stammsechs, sondern wechselt öfter mal die Formation.

Am vergangenen Wochenende hatte er sämtliche Spieler aus dem Kader zum Einsatz gebracht. In Karlsruhe hat Tobias Hosch als Zuspieler die Fäden in der Hand gehabt, in Fellbach übernahm Tobias Habermaas diese Position. Beide wurden übrigens am Ende zum „wertvollsten Spieler“ gewählt.