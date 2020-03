Die Volley YoungStars Friedrichshafen haben am Sonntag ihren neunten Saisonsieg in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd bejubelt. Gegen den TSV Grafing gewann der VfB-Nachwuchs mit 3:2 (19:25, 25:23, 25:21, 22:25, 15:12). Beide Teams gingen nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte ins Spiel. Während Grafing bereits am Vortag hatte spielen müssen, waren einige Young-Stars-Spieler unter der Woche beim Nationalmannschaftslehrgang.

Der TSV Grafing reiste mit einem 3:1-Vortagessieg gegen den Tabellenzweiten Schwaig aus Bayern an. Davon ließen sich die Jungs vom Bundesstützpunkt jedoch nur selten beeindrucken und machten klar, dass sie in der ZF Arena die Punkte nur ungern den Gästen überlassen. So auch dieses Mal.

Mit den beiden ehemaligen Erstligaspielern Jan Wenke und Benedikt Doranth hielt Grafing dem Druck der Häfler nur phasenweise stand. Tobias Hosch, Lennart Heckel, Leon Zimmermann, Linus Engelmann, Jannik Brentel, Benedikt Waldinger und Libero Johann Reusch in der Stammformation hatten zwar Startschwierigkeiten und verloren den ersten Satz klar mit 19:25, holten aber die Sätze zwei und drei dank guter Aufschläge und variabler Angriffe. Im vierten Satz ließ die Konzentration allerdings etwas nach. Grafing gewann den Satz mit 25:22, unter anderem begünstigt durch viele Aufschlagfehler der YoungStars.

In den Tiebreak starteten die YoungStars dann furios mit 3:0, in der Folge häuften sich aber die Fehler und Grafing hatte bis zum 10:11 aus Häfler Sicht die Nase vorn. Doch so einfach wollten sich Kapitän Leon Zimmermann und seine Mannschaftskollegen nicht geschlagen geben. Mit zwei Assen zum 14:11 war Benedikt Waldinger der Wegbereiter zum Sieg. Der Matchball zum 15:12 blieb Jannik Brentel vorbehalten. Er bekam nach dem Spiel auch die MVP-Medaille in Gold von VfB-Profi Daniel Malescha verliehen.

Friedrichshafens Trainer Adrian Pfleghar war in Anbetracht der Umstände zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Man hat gemerkt, dass die Woche mit dem Nationalmannschaftslehrgang anstrengend war.“ Pfleghar nahm damit seine Spieler Jannik Brentel, Tobias Hosch, Lennart Heckel, Leon Meier, Onno Möller und Johann Reusch in Schutz. Zudem war Hosch einziger Zuspieler und musste ohne Verschnaufpause durchspielen.

An der Tabellenspitze hat der TSV Mimmenhausen nach zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg gefeiert. Gegen den TV/DJK Hammelburg setzte sich der Tabellenführer mit 3:1 (16:25, 27:25, 25:16, 25:21) durch. Die Personalsituation in Mimmenhausen hatte sich nur leicht entspannt, der TSV ging mit lediglich drei Ersatzspielern in die Partie. Die Gäste starteten gut, leisteten sich kaum Fehler und gewannen den ersten Satz klar mit 25:16. Doch Mimmenhausen erholte sich schnell, gewann den zweiten Satz knapp und den dritten deutlich. Den Matchball zum 25:21 im entscheidenden vierten Satz verwandelte nach großem Kampf Jonas Hoffmann.