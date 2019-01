Reisezeit für die Volley Youngstars: Am Samstag, 19. Januar, werden sie von der TGM Mainz-Gonsenheim erwartet, am Sonntag (20. Januar) steht um 16 Uhr die Partie gegen TG Rüsselsheim 2 an. Laut Vorschau sind die personellen Voraussetzungen für das junge Team vom Bundesstützpunkt am Bodensee gut.

Bis auf Mittelblocker Lennart Heckel (Sprunggelenkverletzung) und Ben-Simon Bonin, der nach seinem Nationalteam-Einsatz geschont wird, sind alle Spieler einsatzbereit. Zudem haben die Youngstars zuletzt zwei sehenswerte Spiele abgeliefert und dabei dem aktuellen Tabellenfünften SV Schwaig in eigener Halle einen Punkt abgerungen.

Die Häfler können somit am Samstagvormittag mit breiter Brust nach Rheinland-Pfalz starten. Dass es nach der erfolgreichen Vorstellung direkt zum derzeitigen Zweitliga-Tabellenführer nach Mainz-Gonsenheim geht, wertet Youngstars-Trainer Adrian Pfleghar positiv. „Besser zum Tabellenführer mit guter Leistung im Rücken als mit hängenden Köpfen“, sagt er. Allerdings gibt er zu bedenken, dass sich Auswärtsspiele immer anders anfühlen. Die Jungs müssen sich erst an die fremde Halle gewöhnen.

Die erste Aufgabe für Pfleghar wird deshalb sein, „sich schnell auf die Gegebenheiten vor Ort einzustellen, dann aber mit Selbstbewussten da weiter zu machen, wo wir am vergangenen Wochenende aufgehört haben“.

Nach einer Übernachtung in der hessischen Landessportschule in Frankfurt lenken Pfleghar und Co-Trainer Jürgen Jammer die Mannschafts-Kleinbusse nach Rüsselsheim zum derzeitigen Tabellenvierten. Was aus den beiden Partien herauszuholen ist, vermag der Youngstars-Coach nicht vorherzusagen: „Das ist schwer zu sagen. Wir müssen von Satz zu Satz denken“, so Adrian Pfleghar.