Youngstars-Angreifer Jung hat einen Wunsch zum Geburtstag

Die Volley Youngstars Friedrichshafen spielen am Samstag (16 Uhr/sporttotal.tv) in der 2. Volleyball-Bundesliga gegen TGM Mainz-Gonsenheim. Für Außenangreifer Anton Jung ist es ein besonderer Tag, denn er wird am Samstag 18 Jahre alt.

Wie er es findet, seinen Geburtstag auf dem Volleyballfeld zu verbringen? „Auf jeden Fall toll. Ich spiele ja sehr gerne Volleyball“, sagt er. Zur Feier des Tages reisen seine Eltern und Schwester aus Kusterdingen bei Tübingen an. Um bei der Partie gegen Mainz dabei sein zu können, sind sie laut Mitteilung mit FFP2-Maske im Helferteam rund ums Spielfeld im Einsatz. Anders wäre es in Corona-Zeiten nicht erlaubt. Jungs Freundin Leonie wird dagegen nicht dabei sein, weil sie selbst ein Spiel mit dem Bundesstützpunktteam Stuttgart hat.

Teure Geschenke wünscht sich Anton Jung nicht, vielmehr „Gesundheit für die Menschen um mich rum“. Nach überstandener Corona-Infektion weiß der Nachwuchsspieler, wovon er spricht. Ganz oben auf dem Wunschzettel steht ein Sieg mit seinen Youngstars gegen Mainz. Und dazu will Anton Jung seinen Beitrag leisten. Ob und auf welcher Position er eingesetzt wird, ist noch unklar. Trainer Adrian Pfleghar muss beim Tabellenletzten eine Lösung auf der Diagonalposition finden, weil nach dem schon länger verletzten Lovis Homberger seit dieser Woche auch Silvio Hellrigl mit einer Sprunggelenkverletzung ausfällt. Gleiches gilt für Mittelblocker Philipp Herrmann, der in der Vorwoche ebenfalls umgeknickt war. Ob Anton Jung vom Außenangriff auf die Diagonale wechselt? „Das weiß nur Adrian. Ich bin für alles offen“, sagt Jung.

Sechs Spiele vor Saisonende spricht er von einer „Zwischenzufriedenheit“. Generell sei er mit seiner Entwicklung zufrieden, aber „nicht komplett, weil ich mich immer weiter verbessern will“. Als großes Glück sieht er es, dass er am Bundesstützpunkt – mit Ausnahme von einer Lockdown- und einer Quarantänepause – durchgehend trainieren und spielen konnte. Apropos Training: Diese Woche hat Junioren-Nationaltrainer Dan Ilot den Stützpunkt besucht und Adrian Pfleghar beim Training unterstützt. Anton Jung kennt Illot bereits von einem Nationalmannschaftslehrgang und findet es „cool“, dass bei dem Australier das Training auf Englisch ablief.

Vom Gegner sollten am Samstagnachmittag keine Geschenke erwartet werden. Mainz-Gonsenheim, derzeit auf Platz 13, steckt mitten im Abstiegskampf.