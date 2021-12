You’ll never walk alone

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Corona setzte für den Männerchor Friedrichshafen Fischbach eine harte Zäsur, da gemeinsames Singen für Sänger und Zuhörer mit einem hohen Ansteckungsrisiko verbunden ist. Seit Jahren prägten wöchentliche Probeabende und bis zu 15 Auftritte im Jahr den Vereinsalltag. Und nun das. Nur während des zweiten Weltkrieges gab es vergleichbare Lockdowns. Bis auf eine Whats-App Gruppe blieb es still um den Männerchor.

Im Juli 2021 waren Proben unter strengen Auflagen wieder möglich. Zwei Herausforderungen stellten sich: Der Vereinsraum des Männerchores ist für das Singen auf Abstand zu klein. Außerdem war nicht klar, wie viele Sänger überhaupt zur Verfügung standen. Gute Ideen waren gefragt. Nach langer Suche fand sich schließlich ein geeigneter Ort. Dann mussten das Interesse und die 3Gs abgefragt sowie ein Hygienekonzept erarbeitet werden. Im Sommer trafen sich schließlich 35 Sänger in der Obst-Halle auf dem Hofgut Müller in Fischbach. Das Engagement der Sänger war erfreulich groß, ja es haben sich inzwischen sogar ein halbes Dutzend neue Sänger dem Chor angeschlossen.

Der ausgefallene Auftritt auf der Landesgartenschau in Überlingen wurde erneut in Angriff genommen. Doch leider musste der Chor wieder absagen, weil die Halle wegen der beginnenden Obsternte nicht mehr zur Verfügung stand und noch nicht die gewohnte musikalische Qualität geliefert werden konnte. Somit stand der Chor abermals ohne Proberaum da. Doch wieder zeigte der Männerchor Durchhaltewille und ein bisschen Glück war auch dabei, als im September ein Mitglied des Chores das Paul-Gerhardt-Haus der Kirchengemeinde in Jettenhausen entdeckte. Nun konnte für eine musikalische Advents-Meditation in der St. Magnus Kirche in Fischbach geprobt werden, doch Corona machte erneut einen Strich durch die Rechnung.

Immerhin trafen sich die Mitglieder am 16. November, vor dem nächsten Lockdown, zum traditionellen Familienabend in der „Traube in Fischbach“, natürlich ohne Gesang, aber mit viel Freude am Wiedersehen. Hier wurden auch langjährige Sänger gefeiert: Für 65 Jahre Hermann Baumgartner, für 40 Jahre Hans Wagensohn und für je 20 Jahre Klaus Friedrich und Harald Venus. Nach dieser bewegten Geschichte ist sicher, sobald wie möglich, wird der Chor wieder auftreten. Wer Lust hat mitzusingen ist herzlich willkommen - alle Infos unter www.maennerchor-fischbach.de.