Yogalehrerin Sandra Schweizer sammelt 904 Euro für die Aktion „Häfler helfen“

Immer wieder kommen die Aktiven von „Häfler helfen“ nicht raus aus dem Stauen. So auch dieser Tage, als Yogalehrerin und Physiotherapeutin Sandra Schweizer zwei gut gefüllte Spendenbüchsen vorbeigebracht hat.

Die eine kreiste vor und nach zweier Yogastunden, die Schweizer zugunsten der Hilfsaktion von „Schwäbischer Zeitung“, katholischer und evangelischer Kirche veranstaltet hatte. Die andere stand im Wartezimmer ihrer Praxis in der Riedleparkstaße. In beiden zusammen waren genau 904 Euro für Menschen in Not. Schweizer unterstützt „Häfler helfen“ schon länger, nach eigenem Bekunden auch deshalb, weil jeder Spendencent bei denen ankommt, für die er bestimmt ist. Alle Personal- und Organisationskosten tragen nämlich die beiden Kirchen und die SZ.