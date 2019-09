Yalcin Bayraktar möchte Bürgermeister in Esslingen werden

Der bisherige Leiter des Amts für Soziales, Familie und Jugend der Stadt Friedrichshafen, Yalcin Bayraktar, bewirbt sich in Esslingen um das Amt des Beigeordneten für das Ordnungs-, Sozial-, Kultur- und Schulwesen.

Die mit der Kandidatensuche betraute Findungskommission und die Grüne Gemeinderatsfraktion haben sich einstimmig für den 40-jährigen Yalcin Bayraktar ausgesprochen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Herr Bayraktar hat in den letzten fünf Jahren in der Stadt Friedrichshafen das Amt für Soziales, Familie und Jugend geführt und als Amtsleiter beim Landratsamt in Friedrichshafen gearbeitet. Er hat also vielfältige Verwaltungs- und Führungserfahrung vorzuweisen und zeichnet sich durch breite Fachkompetenz aus. Das waren für uns die ausschlaggebenden Kriterien, die ihn aus unserer Sicht als ausgezeichneten Kandidaten qualifizieren“, wird die Fraktionsvorsitzende der Grünen Gemeinderatsfraktion Carmen Tittel in der Mitteilung zitiert.

Bayraktar kenne beiden Seiten des Jobs aus der Praxis: Einerseits als Führungspersönlichkeit in der Verwaltung, andererseits aus der Sicht der Sozialwirtschaft für die er viele lange Jahre bei verschiedenen Trägern in Leitungspositionen gearbeitet hatte.

Herausforderndes Verantwortungs- und Aufgabenfeld

„Wir wissen, dass dieses Bürgermeisteramt ein herausforderndes Verantwortungs- und Aufgabenfeld umfasst – mit unterschiedlichsten Personen- und Interessenskreisen. Hier braucht es eine gute Moderation und gleichzeitig Durchsetzungskraft für die besten Entscheidungen für unsere Stadt“, wird die Esslinger Grünen-Chefin zitiert.

Die grüne Fraktion freue sich, mit Bayraktar einen fachlich versierten Bürgermeisterkandidaten vorschlagen zu können, so der Pressetext weiter. Als gebürtiger Schwabe, der zurzeit in Oberschwaben wohnt, bringe er frischen Wind nach Esslingen, habe den Blick von außen und verjünge die Bürgermeisterriege.