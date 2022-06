BER vs. FN: Was Friedrichshafen vom BER lernen kann

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

Nach Berlin und von det her

goht‘s heut via B-E-R.

Und da dra, i sag’s mal laut,

hent se 14 Jahr lang baut.

Zu Beginn duet me erwarte:

Kosten etwa zwoi Milliarde.

Nach 14 Jahr, so hat me g’sehe,

sind statt zwoi es siebe g’wäa.

Bloß, wie die Presse informiert,

bis heut it älles funktioniert.

Was hat jetzt, saget Sie dazue,

Berlin mit unserm Hafe z‘ due?

De Adenauerplatz verdient,

dass me ihn a weng begrünt.

Deshalb schaltet me au glei

einen Grünberater ei.

Umgehend dessen Vorschlag wird

in Rat und Ausschuss diskutiert.

Wobei me glei, jetzt gebet acht,

en oigne Gegevorschlag macht:

Mit Bäumle und mit Bänkle wird

der Adenauerplatz möbliert.

Sowas könntet doch glei,

manchmal denk i so Sache,

von de Stadt die Gärtner mache.

Me will au, um dem Klima zu diene,

unser Technisches Rathaus begrüne.

Die Idee isch wunderbar.

Dass es was bringt, isch älle klar.

Bloß die Bauzeit! Über a Jahr?

Natürlich mueß me’s kalkuliere.

Aber glei no promoviere?

Oder kaschiert me so ganz schlau

en versteckte Personalaufbau?