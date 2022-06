XXL-Städtenamen: Wird Friedrichshafen zur „Seehasenstadt“?

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

Städtle hent mir in the Länd,

die ganz viel von sich halte dent,

und aus diesem Gründle went,

dass me scho am Ortsschild sieht:

Hundsgewöhnlich sind mir it!

Fascht zehn Städt im Länd es hat,

die sich nennet Hochschulstadt:

So eifert me in Biberach

Heidelberg und Freiburg nach.

Wieder andre zoige went,

was für Dichter sie gebore hent:

Hölderlin isch Lauffens Knüller.

In Marbach setzet se auf Schiller.

Bis zum Tod tat rum er sausen

in Renchen einstens Grimmelshausen.

Das Weltall er in Weil der Stadt,

der Kepler mal erfunde hat.

Sowas könntet doch mir,

manchmal denk i so Sache,

au mit unserm Ortsschild mache:

En Name drauf, wo jeder kennt.

De Seehas me da nehme könnt.

Und it über ihn bloß schwätze,

glei au no a Denkmal setze.

Wobei gefährlich des kann sain.

A Beispiel gibt‘s in Lohr am Main,

das auf dem Ortsschild zeigen tat:

Mir sind die Schneewittchen-Stadt.

Sie bauet, mir erfahre hent,

au a Schneewittchen-Monument.

Sogar das Spieglein an der Wand

hat dees Schneewittchen it erkannt.

„Großmutter“, fragt‘s am Main in Lohr,

„warum hasch du bloß oi Ohr?“