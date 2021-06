Endlich wieder feiern: Partyboote auf dem Bodensee fahren wieder

Das Angebot an Corona-Schnelltests für die Ellwangerinnen und Ellwanger dünnt sich aus. Unter anderem stellen die Malteser und das Deutsche Rote Kreuz die Schnelltests in der Stadthalle ein. Der Grund dafür liegt in den sinkenden Fallzahlen, aber auch in geänderten Vorschriften für die Bürgertests.

Das Corona-Testangebot des Malteser Hilfsdienstes in der Ellwanger Stadthalle wird mit Ablauf des 30 Juni eingestellt. Die Malteser hatten abwechselnd mit dem Deutschen Roten Kreuz in der Halle Schnelltests angeboten.