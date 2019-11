„X-mas-Party“ lädt Jugendliche zum Feiern ein

Seine erste Party vergisst man nie – sei es der 13. Geburtstag oder der erste Clubbesuch. Und genau für solche Erinnerungen organisieren die Turner der TSG Ailingen auch in diesem Jahr wieder ihre X-mas-Party. Ganz im Gegensatz zu den sonst stattfindenden Veranstaltungen versteckt sich hinter der Planung nicht ein Team aus Profis, sondern neun Jugendliche, die genau wissen, was bei Gleichaltrigen gut ankommt.

Dieses Erfolgsrezept sorgte bei der Debütveranstaltung im vergangenen Jahr für solch einen großen Andrang, dass die Entscheidung schnell getroffen war, auch in diesem Winter die Türen der Rotachhalle erneut zu öffnen. So werden am Samstag, 30. November, alle Zwölf- bis 17-Jährigen in der weihnachtlich geschmückten Sporthalle in Ailingen begrüßt, die Lust auf Feiern haben.

Romy Butz ist 14 Jahre alt und eine der Organisatorinnen der Jugendparty: „Wenn es so wird wie 2018, dann sollte man frühestmöglich kommen, um nicht zu lange anstehen zu müssen. Um 18 Uhr beginnt der Einlass und eine halbe Stunde später die Party.“

Gemeinsam mit weiteren sieben Mädels und den zwei Männern in der Runde haben die 14 bis 21-Jährigen als Orga-Team bereits im September mit den Planungen begonnen. „Wir haben uns an der letzten X-mas-Party orientiert und aus Dingen, die nicht so gelaufen sind, wie sie sollten, gelernt“, erläutert Jannik Müller im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Jannik Müller ist neben seiner Mitgliedschaft in der TSG Ailingen auch Hauptorganisator und ein bekannter DJ in der Region. Da bietet es sich natürlich an, dass er am Samstag für das musikalische Rahmenprogramm verantwortlich ist. „Ich werde querbeet alles spielen, aber am besten kommt zurzeit Deutschrap, Hip-Hop und House an. Lieder zum Mitsingen gibt’s natürlich auch.“

Für Musik sei schon mal gesorgt, es fehle nur noch die genaue Planung und Umsetzung. Nach der Genehmigung durch die Gemeinde ging es dann ganz schnell und die Jugendlichen verteilten die Aufgaben unter sich – beinahe wie in einem kleinen Unternehmen. So ist die 16-jährige Meike Meyer für die Onlinepräsenz auf Instagram verantwortlich, wo sie unter dem Nutzernamen „jugendparty_tsgailingen“ ihre Abonnenten stets auf dem Laufenden hält, Lina Frei und Luca Mohr kümmern sich um die Garderobe und Romy Butz ist die Einkäuferin, die Christbaumkugeln organisiert.

Zur besonderen Partyatmosphäre gehört natürlich auch die Location, die sich in diesem Jahr durch eine besondere Lichtershow, Schnee, Nebel und Konfetti auszeichnet. Durch die Mithilfe von Eltern und sonstigen Freiwilligen ist für die Sicherheit und das Wohlbefinden der Gäste gesorgt. Seien es Aufpasser, die darauf achten, dass kein Alkohol konsumiert wird, Securities, die auf die Ausweispflicht bedacht sind, oder Barkeeper, die hinter der Cocktailbar fruchtige alkoholfreie Getränke verkaufen.

Die Organisatoren erwarten rund 800 Gäste – das sind 300 mehr als im vergangenen Jahr. Und wer mit so vielen Leuten Party machen kann, der muss auch aufräumen. Für die neun Freunde kein Problem, so übernachten sie noch am selben Abend in der Rotachhalle und stellen das Aufräumkommando dar. „Auf alle Fälle müssen alle Spaß mitbringen, dann wird das ein geiler Abend“, resümiert der 20-jährige Ayke van Bruggen.