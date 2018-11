Die Turnabteilung der TSG Ailingen feiert heute ab 18 Uhr die erste „X-MAS Jugendparty“ in Ailingen. Heute Abend heißt es, sich warmanzuziehen, denn die TSG bringt den Schnee in die Halle, heißt es in der Ankündigung. Ab 18 Uhr können Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren in die Rotachhalle Ailingen kommen. DJ Jannik Müller wird dort ab 18.30 Uhr auflegen. Der Eintritt kostet vier Euro, Partylustige können sich neben Tannenbäumen und Schnee, auch auf Nebel und Konfetti freuen. Die Party wird von den TSG-Turnern organisiert, die an dem Abend eine Cocktail-Bar betreiben. Darüber hinaus wird es auch Würstchen, Leberkäse und Pommes geben. Ins Leben gerufen wurde die Party von den Jugendsprechern der Turnabteilung des TSG. Diese vertreten seit zweieinhalb Jahren nicht nur die Anliegen der Turner im Verein, sondern auch die der Jugend allgemein. „Wir wollen etwas Neues anbieten, als Alternative zu den Fasnetsbällen“, sagt Müller, der nicht nur als DJ auflegen wird, sondern auch als Jugendsprecher tätig ist. Die Jugendlichen, die an der Veranstaltung teilnehmen wollen, sollen ihren Ausweis mitbringen.