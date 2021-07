WYC veranstaltet am Bodensee Regatta für drei Kielbootklassen

Für die Pokalregatta des Württembergischen Yacht-Clubs am Wochenende haben 23 Teams gemeldet: neun 30 qm Schärenkreuzer, acht 45 qm Nationale Kreuzer und sechs Yachten vom Typ Dynamics 35. Ausgeschrieben sind laut Mitteilung fünf Wettfahrten in jeder Klasse.

Wettfahrtleiter Markus Finckh und sein Team werden das erste Rennen am Samstag gegen 11 Uhr starten – wenn ausreichend Wind weht. Gesegelt wird auf einer Bahn direkt vor dem Yachthafen und dem Schloss. Mit von der Partie sind die Vorjahressieger, die „Schuft V“ von Christian Severens (WYC) bei den 45er Kreuzern (das ist die Kurzform für die bereits 1911 entworfene Bootsklasse) und Rudi Thum (YC Meersburg) bei den Dynamic 35. Aufgrund der Verschiebung der Pokalregatta im vorigen Jahr in den September waren die 30er Schärenkreuzer, die es schon seit 1908 gibt, nicht dabei. Dieses Jahr passt der ebenfalls verschobene Termin wieder in den Kalender der Schärenkreuzer.

„Wir sind froh, dass wir nach zweimaliger Verschiebung in diesem Jahr noch einen Termin für alle drei Klassen gefunden haben. 23 Mannschaften sind ein sehr schönes Meldeergebnis“, sagt WYC-Regattaobmann Christian Severens. Auch die vier Nationalen Kreuzer, die voriges Wochenende noch beim Europapokal in Starnberg waren, sind zurück am Bodensee und werden mitsegeln. „Der sportliche Teil auf dem Wasser ist zu 100 Prozent gewährleistet“, blickt Severens auf die Corona-Regeln.