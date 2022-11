WYC-Surfer schaffen Anschluss an die Weltspitze

Die beiden Surfer des Olympiateams WYC, Alisa Engelmann und Jonne Heimann, haben die Weltmeisterschaft der foilenden Surfer auf dem iQFOiL-Brett in Brest an der französischen Atlantikküste erfolgreich abgeschlossen. Beide Sportler des Württembergischen Yacht-Clubs hatten sich für die Goldfleet qualifiziert. Engelmann beendete die WM als zweitbeste Deutsche auf Rang 34 (von 102 Starterinnen). Heimann kam im Feld der 161 Starter auf Rang 48. Damit war er ebenfalls zweitbester Deutscher, Siebter in der U21-Wertung und hatte bereits mit der Qualifikation für die Gold Fleet auch die Kaderkriterien des Deutschen Segler-Verbands erfüllt.

„Mein Ziel bei dieser Weltmeisterschaft, die Top 30 zu erreichen, habe ich leider knapp verfehlt – denn ein Sturz kurz vor dem Ziel im vorletzten Rennen kostete mich eben diesen Platz in den Top 30“, wird Engelmann in der WYC-Mitteilung zitiert. „Aber das gehört mit zum Spiel. Mit meiner Leistung bei dieser Weltmeisterschaft bin ich trotzdem ganz happy, da in diesem Jahr erstmals das Teilnehmerfeld stark gewachsen ist. Ich konnte über alle Tage eine konstante Leistung abrufen und mit guten Zwischenplatzierungen in einzelnen Rennen mein Potenzial für die Zukunft zeigen.“

Jonne Heimann fehlt noch die Erfahrung

Mit der Qualifikation für die Goldfleet – die besten 56 Männer bei dieser WM – hat Jonne Heimann den Anschluss an die Weltspitze geschafft. Die Luft dort war allerdings etwas dünner. „Die Rennen im Gold Fleet waren extrem tricky, da wir immer sehr löchrige Bedingungen mit drehenden Winden hatten. Bei solchen Bedingungen fehlt mir noch etwas Erfahrung, um konstant mit den Weltbesten mithalten zu können“, resümierte Heimann. „Mit dem siebten Platz U21 und Rang 48 von 161 insgesamt bin ich allerdings mehr als zufrieden, wenn man bedenkt, dass ich vorigen Winter und während der Saison nicht mal einen festen Trainer hatte, sondern nur bei einzelnen Events vom Bundestrainer mitbetreut wurde.“ Im kommenden Jahr möchte er einen Podiumsplatz bei der U21-WM einfahren.

Auf Rang 36 ist Jan Vöster bei der Weltmeisterschaft in der 2024 olympischen Disziplin Formula Kite in Cagliari (Italien) gesurft. Das Talent vom WYC erfüllte damit die Kriterien für den Nachwuchs-Kader des Deutschen Segler-Verbands. „Ein großartiges Ergebnis für einen 18-Jährigen bei seiner ersten ‚Senioren‘-WM und einem starken Feld mit fast 100 Teilnehmern“, lobte WYC-Präsident Oswald Freivogel. „Ich kann mich nun erst mal ein paar intensiven Abitur-Monaten zuwenden“, blickte er nach einer ereignisreichen WM mit Sturmfront auf die Wintermonate, ehe es im Frühjahr dann wieder aufs Wasser gehen wird.