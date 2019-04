Die Bootsklassen 420er und Laser-Radial segeln am 27. und 28. April bei der „Claude-Dornier-Regatta“ des Württembergischen Yacht-Clubs in Seemoos. Zehn Segler haben im Laser-Radial gemeldet, in der Zweimannjolle 420er sind es 14 Teams. Fünf Wettfahrten sind vorgesehen, der erste Start soll dann um elf Uhr erfolgen. Vom ausrichtenden Verein, dem Württembergischen Yachtclub, sind in beiden Klassen jeweils drei Boote am Start. „Eindeutige Favoriten gibt es nicht. Es wird ein spannender Wettbewerb um die Podiumsplätze“, erwartet Christian Severens, der Regatta-Obmann des WYC. Foto: Ralf Steck