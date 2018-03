WYC setzt seit Jahren erfolgreich auf die Jugend

Auf mittlerweile 1140 Mitglieder gewachsen ist der Württembergische Yacht-Club. 226 davon waren am Freitagabend ins Graf-Zeppelin-Haus zur 107. Mitgliederversammlung gekommen.

WYC-Präsident Oswald Freivogel fasste die vorab in einem Clubjournal publizierten Vorstandsberichte zusammen und gab einen Ausblick auf die neue Saison. Ein Bundesliga-Wochenende in Friedrichshafen, zwei deutsche Meisterschaften und ein Europapokal – alle zusätzlich zum üblichen Regattaprogramm – werden den Verein 2018 fordern.

Großen Raum nahm bei der Versammlung am Freitagabend der Jugendbereich ein. „Das ist unsere Zukunft“, betonte Freivogel. Linus Brugger ließ als Sprecher des Jugendrats dessen Aktionen im Jahr 2017 Revue passieren. Höhepunkt hätte eigentlich das Sommerfest des Clubs in Seemoos sein sollen. Doch machte ein Unwetter alle Vorbereitungen zunichte. Als Sprecher des neu gewählten Jugendrats kündigte Tobias Sieweke an, dass man – neben dem traditionellen Programm – auch einen Ausflug im kommenden Winter auf eine Skihütte plane.

WYC-Jugendleiter Felix Diesch stellte die Preisträger der Herzog-Carl-Stiftung ausführlich vor. Neun Nachwuchssegler im Alter zwischen 14 und 23 Jahren wurden von einer Jury nicht nur wegen ihrer sportlichen Leistung und ihres Talentes, ihres Trainingsfleißes und der schulischen Leistungen, sondern auch unter dem Aspekt positiver Perspektive ausgewählt, um an dem jährlich von Herzog Carl mit 10 000 Euro gefüllten Fördertopf zu partizipieren. Herzog Friedrich händigte in Vertretung seines Vaters die Förderschecks an den stolzen Nachwuchs aus.

Auszeichnungen für verdiente Mitglieder überreichte Präsident Freivogel. Die silberne Ehrennadel erhielt Stefan Welz, der vor allem sehr viel Engagement in den Neubau des Clubhauses in Seemoos gesteckt hatte. Bereits 1962 ist Jochen Frik als damals 19-Jähriger in den WYC eingetreten. Er war schon 1972 als Masseur, Bootsbauer und Segelmacher am Olympiasieg der Diesch-Brüder beteiligt, engagierte sich in den vergangenen Jahren als Trainer für den Nachwuchs und kam direkt aus der Werft zur Versammlung, wo er die Trainingsboote des WYC für die Bundesligasaison auf Vordermann gebracht hatte. Frik wurde mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Diese Ehrung sollte auch Hermann Bartels zuteil werden, hatten Vorstand und Ältestenrat im Dezember beschlossen. Bartels war jahrelang zur Stelle, wenn es irgendwo ein mechanisches Problem zu lösen galt. Er nahm Papier und Bleistift, zeichnete ein wenig – und baute Vorrichtungen aller Art. „Ein ‚geht nicht, gibt’s nicht’, galt für ihn“, so Freivogel. Doch Hermann Bartels verstarb im Januar. Die Goldene Ehrennadel wurde ihm posthum verliehen – und seinem Sohn Sven ausgehändigt.

Mit Eveline Leber war die Präsidentin des Sportkreises Bodensee im Württembergischen Landessportbund zur WYC-Mitgliederversammlung gekommen. Sie zeichnete WYC-Wettfahrtleiter Markus Finckh mit der silbernen Ehrennadel des WLSB aus. Finckh gehört seit 1994 zum Regattateam des WYC, hat die Lizenzen für Wettfahrtleiter und auch den Jury-Einsatz. „Der WYC kann stolz sein auf so einsatzbereite Mitglieder wie Markus Finckh“, so Eveline Leber.

Budget 2018 gutgeheißen

Turnusgemäß wurde der Ältestenrat des WYC gewählt, der bei Ehrungen oder auch Streitfällen involviert sowie – dank meist jahrzehntelanger Erfahrung im Club – hin und wieder als Ratgeber gesucht wird. Gewählt wurden Wolfgang Hund, Klaus Kemmer, Werner Siegelin, Kurt-Olaf Venger und Franz Zeller.

Zustimmung fand das Budget von Schatzmeister Heinz Schlumberger, das bei moderat erhöhten Gebühren (für Liegeplätze oder die Benutzung vom Kran) ausgeglichene Einnahmen und Ausgaben für 2018 vorsieht.