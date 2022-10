WYC-Seglerinnen Schneider und Egger gewinnen Landesjugendtitel

Neue Landesjugendmeisterinnen im 29er – ausgetragen im Rahmen der „Claude-Dornier-Regatta“ des Württembergischen Yacht-Clubs – sind Sophie Schneider und Victoria Egger. Die beiden Mädchen vom gastgebenden Verein gewannen nach drei Wettfahrten mit klarem Vorsprung.

Die Sieger in den beiden anderen Klassen, die bei der „Claude-Dornier-Regatta“ vor Seemoos am Start waren, sind Marius Müller (Yacht-Club Rastatt) im Laser 4.7 (ILCA 4, zehn Starter) sowie Sebastian Höke (Segelverein Schluchsee) im Laser Radial (ILCA 6, 17 Starter).

Der Wind lässt nur drei Wettfahrten zu

Insgesamt waren 38 Boote mit 49 Jugendlichen an Bord gekommen. Nicht im Gepäck hatten sie: den Wind. Zumindest am Samstag war der See praktisch durchgehend spiegelglatt, sodass alle gleich an Land geblieben sind. Für den Sonntag hatte Wettfahrtleiter Johannes Scheffold den Start auf neun Uhr vorverlegt - und tatsächlich wehte diesmal Wind mit rund drei Beaufort. Alle Klassen wurden nacheinander auf die Bahn geschickt. Drei Rennen nacheinander waren möglich (bei den kleineren Laser 4.7 nur zwei), dann war der Wind wieder zu wenig.

Bei den 29ern hatten Sophie Schneider und Victoria Egger mit zwei Laufsiegen und einem zweiten Platz den Bug klar vorne. Die beiden segeln erst seit dem Sommer miteinander, es war die zweite Regatta für dieses Team. „Es war wichtig, die Böen zu sehen und den Druck dann auch in Geschwindigkeit umzusetzen“, verriet Steuerfrau Sophie Schneider das Erfolgsrezept. „Es war ja ablandiger Wind – und man durfte nicht zu extrem fahren.“ Damit hatte sie alle Ratschläge der Trainer beherzigt.