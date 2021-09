WYC-Seglerin Franziska Fellmann sichert sich Titel

Bei der deutschen Meisterschaft im 470er Mixed hat Franziska Fellmann vom Württembergischen Yacht-Club (WYC) ihren ersten Titel in einer olympischen Disziplin gewonnen. Die 18-Jährige gewann am Steinhuder Meer mit ihrem 20 Jahre alten Berliner Vorschoter Dennis Rolle die Juniorenwertung (U24).

22 Boote waren am Start und segelten an zwei Tagen sechs Rennen. „Insgesamt war es sehr cool. Es waren tolle Leute da“, urteilte Fellmann, die laut WYC-Mitteilung ihre Fühler in die deutsche 470er-Spitze ausstreckte.

Von Niedersachsen ist Fellmann weiter an den Gardasee gereist, wo Trainingsblöcke und die italienische Meisterschaft mit großer internationaler Beteiligung anstehen.