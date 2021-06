WYC-Segler starten die Bundesligasaison mit Platz zwei

Die 36 Clubs der ersten und zweiten Segel-Bundesliga haben beim Saisonauftakt In Überlingen mit sehr wenig Wind kämpfen müssen. Nur ein Drittel aller geplanten Rennen wurde beendet. In der 1. Bundesliga gewinnen die letztjährigen Vizemeister von ONEKiel aus Schleswig-Holstein vor dem Württembergischen Yacht-Club, in der 2. Bundesliga setzen die Neueinsteiger der Regattasegler Neuruppin aus Brandenburg ein erstes Zeichen und führen die Tabelle an. Den ersten Spieltag in Überlingen organisierten der Segel- und Motorboot Club Überlingen und der Bodensee-Yacht-Club Überlingen.

Die 144 Seglerinnen und Segler der 36 Clubs und die Organisatoren der Deutschen Segel-Bundesliga brauchten am vergangenen Wochenende sehr langen Atem und viel Geduld. Das Segelrevier Bodensee präsentierte sich bei Hochsommerwetter von seiner windschwachen Seite. Gut fünf Stunden ausreichender Wind waren jedoch immerhin genug, um in beiden Ligen ausreichend Rennen für ein Gesamtergebnis zu schaffen. 18 Rennen wurden gefahren – sechs für jeden Club. In zwei Wochen, vom 2. bis 4. Juli, steht bereits der zweite Spieltag für die 18 Erstligisten auf der Hamburger Außenalster an. Zeitgleich findet erstmalig die „Inklusionsliga“ in Hamburg für Segler mit und ohne Behinderung statt.

Sehr zufrieden durften die Sportler des WYC aus Friedrichshafen sein. Dennis Mehlig, Yannick Hafner, Lukas Ammon und Justin Venger hatten nach sieben Wettfahrten nur einen Punkt mehr auf der Habenseite als der amtierende Vizemeister Kiel. In der Segel-Bundesliga ist das Ziel, möglichst wenige Punkte zu kassieren.

Mit einem Sieg im ersten Lauf kam das WYC-Team laut Mitteilung optimal in den Wettkampf hinein, musste dann aber erst einmal einen Frühstart wettmachen. Nach einer Aufholjagd segelten die Friedrichshafener an vierter Stelle ins Ziel. Nach zwei weiteren Laufsiegen und einem fünften Platz am Samstag stand der WYC weiterhin im obersten Teil der Tabelle, da auch anderen Vereinen Patzer unterliefen.

Am Sonntag kam erst gegen 14 Uhr ein auffrischender Nordostwind auf. Da lief es dann wieder optimal für das WYC-Team: Gute Starts und die Plätze zwei und eins. „Wir haben an mehreren Wochenenden in Überlingen trainiert. So waren es für uns gewohnte Bedingungen“, sagte Steuermann Dennis Mehlig. „Es war wie ein Heimspiel. Wir wollten sowohl gut auf dem eigenen See segeln als auch gut in die Saison kommen“, meinte der Routinier. Mit einer Sektdusche bedankten sich die vier Segler nach der Siegerehrung bei ihrem Trainer Jochen Frik, der sie auf dem Wasser beobachtet hatte und die Wettfahrten mit dem Team analysierte. Bei vier Laufsiegen und einem zweiten Platz in den sieben Rennen gab es allerdigs nicht viel zu optimieren. Auch Teammanager Klaus Diesch war zufrieden: „Klasse Leistung. Ich wusste, dass die Jungs das Zeug haben, aufs Treppchen zu segeln.“

Hinter den Kielern und dem WYC kam der Flensburger SC auf den dritten Rang. Meister NRV Hamburg belegte Rang acht. Der Konstanzer SC, Aufsteiger in die 1. Liga, segelte auf Rang zehn. Die gastgebenden Überlinger Vereine ließen am Ende fast allen Gästen den Vortritt und belegten die Plätze 15 und 16. Sechs Events sind 2021 in der Segel-Bundesliga geplant.