WYC-Segler haben ein Heimspiel zum Bundesligastart

Mit einem Monat Verzögerung startet die Saison der Segel-Bundesliga am kommenden Wochenende. Vom 18. bis 20. Juni wird in Überlingen gesegelt – eine Art Heimspiel für den Württembergischen Yacht-Club. Für den WYC werden Dennis Mehlig, Yannick Hafner, Lukas Ammon und Justin Venger an den Start gehen.

Alle vier Teammitglieder sind voriges Jahr schon in verschiedenen Zusammensetzungen miteinander bei Liga-Events gesegelt. „Mit Justin haben wir auch wieder einen ganz jungen Segler im Team der Routiniers dabei“, bleibt Team-Manager Klaus Diesch der Linie treu, immer wieder Nachwuchs-Segler an die Liga heranzuführen. Am zurückliegenden Wochenende wurde auf dem Überlinger Revier noch einmal intensiv mit anderen Bodensee-Teams trainiert. Die Trainingswettfahrten wurden im Liga-Format - sechs Boote in einem Start für ein Rennen von 20 Minuten Dauer - praktiziert. „Das gibt eine gewisse Routine und Sicherheit“, sagt Diesch. Er freut sich, dass Coach Jochen Frik „die Jungs“ im Training und auch beim Event wieder betreuen wird. „Jochen hat heuer viel Trainingsarbeit in das Team gesteckt“, so Diesch. Das gesamte Liga-Team konnte in diesem Jahr auf heimischem Gewässer schon etliche Trainingstage absolvieren. „Top fünf könnten sie schaffen“, gibt Klaus Diesch das Ziel vor. Er rechnet mit einem gewissen Vorteil für die vier Vereine vom Bodensee, die in der 1. Liga segeln.

Für den Württembergischen Yacht-Club ist es die neunte Saison in der 1. Liga – die „Häfler“ sind seit der Gründung der Bundesliga dabei. Für die Saison 2021 sind sechs Events geplant: Hamburg, Kiel-Schilksee, zweimal Berlin und Warnemünde stehen noch im Terminkalender.

Die aktuelle Vorhersage für Überlingen verspricht hochsommerliches Wetter während der Woche, was ab Freitag zu einer gewissen Gewitterneigung führen könnte. Eine „verlässliche“ Windprognose ist damit möglich: Von Flaute kann es schnell zu Gewitterböen wechseln. „Wir müssen auf alles vorbereitet sein und wünschen den Überlingern ein glückliches Händchen in der Wettfahrtleitung“, so Diesch.

Die ersten Wettfahrten sind ab Freitagmittag geplant. Am Samstag und Sonntag werden die Wettfahrten unter www.segelbundesliga.de jeweils ab 12 Uhr live und kommentiert übertragen. Klaus Diesch zählt jedoch darauf, dass im Rahmen der Corona-Bedingungen auch ein paar Fans aus Friedrichshafen den Weg zum Überlinger Osthafen finden und das WYC-Team vor Ort anfeuern.