WYC-Segelteam fährt zum Bundesligafinale nach Berlin

„Wir fahren nach Berlin“, freut sich Simon Diesch. Er darf beim sechsten und letzten Spieltag der 1. Segel-Bundesliga von Donnerstag bis Samstag auf dem Wannsee den Württembergischen Yacht-Club vertreten. Simon Diesch segelt in der Hauptstadt mit Felix Diesch, Ellen Bauer und Jakob Gruber.

Im Vergleich zum Event vor vier Wochen, als die WYC-Crew in Warnemünde auf Rang drei segelte, wird nur auf einer Position gewechselt. Statt Carlo Schnetz, der zum Studienbeginn an der Uni erwartet wird, ist Jakob Gruber an Bord. Der Segelmacher war schon einige Male im WYC-Liga-Team dabei, unter anderem bei den Events der Champions League 2019. „Felix und Jakob sind schon einige Mal miteinander gesegelt, das passt“, meint Simon Diesch. „Er ist eher eine ruhige Natur, das passt ins Team“, sagt der Steuermann. „Außerdem hat Jakob wohl etwa 25 Kilo mehr als Carlo – und es soll auf dem Wannsee diesmal eher Wind geben. Das wird wohl keine Flautenschieberei in Berlin“, wird Diesch in einer Pressemitteilung des WYC weiter zitiert.

Am Dienstag sind die Friedrichshafener nach Berlin gefahren. Am Mittwoch ist noch ein Training auf dem Liga-Revier und ab Donnerstag stehen wie gewohnt 16 Wettfahrten für jedes der 18 Teams in der 1. Liga auf dem Plan. Wo der WYC bei der Meisterfeier am Samstagabend stehen wird, ist noch offen. Aktuell steht Friedrichshafen auf Rang fünf in der Tabelle. Theoretisch ist noch Luft nach oben. „Die ersten drei sind zu weit weg“, sagt Simon Diesch. Der amtierende Meister, der Norddeutsche Regattaverein aus Hamburg, hat auf Rang vier aber nur einen Punkt Vorsprung. Dahinter werden die Abstände größer. „Wir freuen uns auf das Segeln, wollen einen schönen letzten Event 2021 erleben“, meint Diesch.

Begleitet wird das WYC-Team von einem kleinen Fanclub. Andere Segler aus dem Ligakader wollen in die Hauptstadt kommen, dazu Trainer Jochen Frik sowie Teammanager Klaus Diesch und WYC-Präsident Oswald Freivogel. Gastgeber ist der Verein Seglerhaus am Wannsee. Neben der 1. Liga gibt es auch die Wettfahrten der 2. Liga.