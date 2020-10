WYC segelt ohne Vorbereitung aufs Treppchen

Mit „Licht und Schatten“ charakterisierte Präsident Oswald Freivogel den Saisonabschluss der Liga-Teams des Württembergischen Yacht-Clubs. Während die WYC-Crew beim Chamipons-League-Finale auf Sardinien Opfer des starken Windes wurde und am Ende nur Platz 25 belegte (wir berichteten), durfte der Häfler Segelverein beim DSL in Hamburg noch einmal jubeln: Yannick Hafner, Ellen Bauer, Lina Schnetz und Oliver Munz erreichten hinter dem frischgebackenen deutschen Meister Norddeutsche Regatta Verein (NRV) Rang zwei.

Dabei kam die Einladung zum DSL-Pokal sehr kurzfristig. Erst Anfang der vergangenen Woche wurde dem WYC eine Wildcard angeboten – und der Club brauchte nicht lange, um eine Crew zusammenzustellen. Am Freitag fuhr das Team nach Hamburg, am Samstag ging es in dieser Zusammenstellung erstmals an Bord. Bei wenig Wind – etwa zwei Beaufort – und den üblichen Drehern auf der Alster kam das Team gut in Fahrt. Mit den Plätzen 2-1-1 war die Stimmung trotz trübem Wetter von Anfang an gut. Es folgten drei Rennen, bei denen es nicht so gut lief und auch einmal ein Strafkringel eingefangen wurde.

Doch abends, bei Halbzeit, gehörte die Crew zu den ersten vier Teams. Mit dabei in Hamburg: der neue und inzwischen fünffache Liga-Meister NRV aus Hamburg, Vorjahresmeister VSaW aus Berlin und andere Top-Teams aus der ersten Liga. „Der erste Tag war zum Reinkommen gut, am Sonntag hat dann alles gleich viel besser geklappt“, blickte Steuermann Yannick Hafner zurück. „Wir haben aus jedem Lauf das Beste gemacht und uns weiter nach vorne gearbeitet.“ Bei nunmehr rund vier Beaufort wurden zwei weitere Laufsiege errungen. Nach zwölf Wettfahrten lag der NRV souverän an erster Stelle, gefolgt vom WYC und dem Flensburger SC. „Sich nur dem NRV mit Meister-Steuermann Tobi Schadewaldt geschlagen zu geben, das ist doch eine super Leistung“, freute sich auch WYC-Präsident Freivogel.