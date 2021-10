WYC segelt in die Champions League

Die Saison 2021 in der 1. Segel-Bundesliga hat der Württembergische Yacht-Club auf Rang vier abgeschlossen. Dem Team – Simon Diesch, Felix Diesch, Ellen Bauer und Jakob Gruber – reichte beim sechsten und letzten Spieltag auf dem Wannsee in Berlin ein achter Platz, um sich noch um einen Platz zu verbessern und den vorjährigen Meister aus den Rängen zu verdrängen, die einen Startplatz für die Sailing Champions League bedeuten.

WYC-Präsident Oswald Freivogel, der mit weiteren Clubmitgliedern die Rennen auf dem Wannsee verfolgt hatte, ist begeistert: „Zweimal Podium in dieser Saison, mit Rang vier die vorgegebenen Ziele mehr als erreicht und damit auch für die Champions-League qualifiziert!“ Schon zum Auftakt der Ligasaison in Überlingen war das WYC-Team um Steuermann Dennis Mehlig auf Rang zwei gesegelt, Simon Diesch steuerte in Warnemünde auf Rang drei.

Das Training am Mittwoch war noch optimal, um sich auf frischen Wind vorzubereiten. Doch am ersten Regattatag fegte der Herbststurm auch über Berlin hinweg. Bei gemessenen Böen mit 56 Knoten Wind (elf Beaufort, also orkanartiger Sturm) „war an Segeln nicht zu denken“, wie Simon Diesch sagt. Erst am Freitagmorgen ging es daher aufs Wasser – bei immer noch fünf Windstärken Grundwind. „Die Böen waren unfassbar stark“, meint Diesch. Dem WYC-Team gelang laut Mitteilung dennoch ein guter Auftakt. Mit Plätzen zwischen eins und vier hielt sich die Crew oben in der Tabelle – und stellte mit 19,1 Knoten auch den Geschwindigkeitsrekord des Wettkampfs auf.

Am Samstag war der Wind deutlich schwächer. „Wir sind gut in den Tag gekommen“, sagt Steuermann Diesch. Doch dann änderte sich das Windsystem, die Dreher pendelten um eine andere Richtung. „Das haben wir relativ spät verstanden“, blickt Diesch zurück. Trotz zweier Ausrutscher blieb der WYC jedoch in der ersten Hälfte der 18 Vereine. Rang acht reichte am Ende, um in der Abschlusstabelle einen Platz nach oben auf Rang vier zu klettern. Der vorjährige Meister, der Norddeutsche Regatta-Verein aus Hamburg, kam in Berlin nur auf Platz elf und verlor daher die entscheidenden Punkte auf den Württembergischen Yacht-Club.

Maßgeblich war das letzte Rennen, als die Friedrichshafener nach spannendem Kampf um einen Meter vor dem NRV über die Ziellinie segelten. „Die Unterstützung durch unseren Fanclub war super“, freute sich das WYC-Team. „Das waren schon sehr schwierige Windverhältnisse auf dem Wannsee“, sagt Teammanager Klaus Diesch. Platz vier „war ein guter Abschluss“, freut er sich. „Das motiviert für die nächste Saison. Das Potenzial ist da, um ums Podium mitzusegeln“, gibt der Teammanager das nächste Ziel vor.

Meister wurde ONEKiel mit überzeugendem Vorsprung vor dem WV Hemelingen aus Bremen und dem Flensburger SC. Zweitbester Verein vom Bodensee ist der SMC Überlingen auf Rang zwölf. Der BYC Überlingen, der Schlei SC, der Konstanzer YC und im Chiemsee YC auch ein Gründungsmitglied der Bundesliga steigen in die 2. Liga ab.