WYC segelt in der Bundesliga in Warnemünde auf Rang sieben

Auf Rang sieben gesegelt ist das Team des Württembergischen Yacht-Clubs am vierten Spieltag der Segel-Bundesliga in Warnemünde. Yannick Hafner, Carlo Schnetz, Jakob Gruber und Justin Venger haben damit Rang vier in der Tabelle verteidigt – und punktemäßig zum Podium aufgeschlossen.

Zwei bis drei Beaufort ablandiger Wind wehten am Freitag auf der Ostsee vor Warnemünde, eigentlich ein Starkwindrevier. „Das war wenig Wind, aber noch der beste vom ganzen Event“, sagte Yannick Hafner laut Mitteilung. „Wir sind gut reingekommen, hatten gute Starts. Wir konnten agieren, mussten nicht reagieren“, blickte der Steuermann auf den ersten Regattatag zurück. Nach fünf Wettfahrten lag der WYC sogar an der Spitze der 18 Teams.

Nebel und wenig Wind dominierten am Samstag. Nur zwei Flights (je drei Wettfahrten) fanden statt. „Unsere Starts waren nicht mehr perfekt, wir mussten uns frei segeln, waren dann aber nicht auf der richtigen Seite“, so Hafner weiter. Die Führung war jedoch dahin.

Zwei Beaufort waren es dann am Sonntag. Der Wind wurde im Verlauf des Tages weniger, die Welle aber rollte noch auf die Küste zu. Die Starts waren wieder besser, das WYC-Team konnte wieder öfter selbst agieren und den eigenen Weg segeln. Doch einmal fing sich die Crew einen Strafkringel ein. Der zweite Platz in diesem Rennen konnte nicht gehalten werden. Im letzten Lauf überholte das WYC-Team dann erst wenige Meter vor dem Ziel das zuvor an zweiter Stelle liegende Boot.

Rang sieben war das Endergebnis für den WYC in Warnemünde. „Am Ende war es der eine oder andere Punkt zu viel“, resümierte Hafner selbstkritisch. Der WYC steht damit nach vier von sechs Spieltagen in der Tabelle unverändert an vierter Stelle – nunmehr punktgleich mit dem auf Platz drei liegenden Mühlenberger Segel-Club aus Hamburg. Die Tabellenführung hat der mehrfache deutsche Meister NRV aus Hamburg dem Segel- und Motorbootclub Überlingen, der in Warnemünde auf Platz vier segelte, abgenommen.