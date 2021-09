WYC-Segeljugend ist in ganz Europa aktiv

Ob olympische Klassen, Jugend- oder Jüngstenklassen: Der Segelnachwuchs des Württembergischen Yacht-Clubs (WYC) ist in den Sommerferien bei Regatten in ganz Europa aktiv.

Franziska Fellmann war mit ihrem Berliner Vorschoter Dennis Rolle im 470er bei der Jugend-Weltmeisterschaft wie auch Jugend-Europameisterschaft – beide Sportevents fanden in Italien statt Mit Rang 26 bei der JWM (drittbeste Deutsche) in Sanremo und Rang 20 bei der JEM in Gaeta braucht sich das Team nicht zu verstecken. „Franziska ist erst vor wenigen Monaten in die nächsthöhere Bootsklasse umgestiegen. Da Plätze im Mittelfeld schon super“, sagt WYC-Jugendtrainer Willy Brandt.

Viel Potenzial

An Wettkämpfen in Europa nahmen zudem viele weitere WYC-Segler teil. Unter anderem Hannah Wirth landete bei der Junioren-WM der Laser Radial auf dem Gardasee auf Rang 42. In der 29er Jugendklasse waren Pia Speckle, Emelie Hesse, Sarah Springer und Paula Becker bei der WM in Polen, Luca Jost, Lukas Goyarzu, Lea Deike und Ida Bachschmid bei der WM in Spanien. Weiter gingen im 29er WYC-Segler in Dänemark an den Start. „Wenn ich auf unsere jungen Segler schaue, sehe ich viel Potenzial für die nächsten Jahre. Sechs Teams im 29er hatten wir noch nie“, sagt WYC-Jugendleiterin Jaqueline Egger-Buck.