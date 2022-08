WYC-Nachwuchs holt starke Resultate in Kiel

Mit 19 Jugendlichen ist der Württembergische Yacht-Club zu den Internationalen deutschen Jugendmeisterschaften nach Kiel gereist. In vier von neun Bootsklassen war der WYC-Nachwuchs vertreten. Die besten Ergebnisse brachten die 29er-Teams mit nach Hause: Sophie Schneider und Lukas Goyarzu erreichten im Feld der 41 Boote der Skiff-Klasse Rang sechs.

An den ersten drei Tagen auf der Ostsee vor Schilksee, dem Olympia-Revier von 1972, waren immer sehr ähnliche Leichtwindbedingungen: zwei Beaufort aus nordöstlichen Richtungen. Lukas Goyarzu (16 Jahre) schilderte die optimale Strategie: „Frei starten und auf die linke Seite segeln.“ Dort konnte man dann wenden und hatte das Feld unter Kontrolle. „Das lief super gut. Wir konnten das auf den Kurs bringen, was wir im Winter immer geübt hatten“, ergänzte Steuerfrau Sophie Schneider (15). Zwei erste Plätze, dazu ein dritter und ein fünfter gab es am ersten Tag. Schneider/Goyarzu führten das Klassement an.

Als Spitzenreiter im gelben Trikot segelten sie am zweiten Tag prompt einen Frühstart und waren damit für das erste Rennen des zweiten Tages disqualifiziert. Der Frühstart hatte das Selbstbewusstsein der sonst forschen Nachwuchscrew gebremst. Zwei weitere schlechte Starts folgten. Da war es dann schwierig, auf der Bahn noch etwas aufzuholen. Die Führung war jedenfalls weg. „Der dritte Tag brachte das gleiche Spiel: Frei starten und links raus. Zweimal haben wir das in den vier Rennen geschafft“, sagte Goyarzu.

Am vierten Tag war der Wind ein bisschen stärker, wehte mit 10 bis 15 Knoten aus Nordost. „Da liefen die Starts wieder besser. Wir haben uns eine Lücke gesucht, nicht ganz an der bevorzugten Seite – und konnten einen guten Speed fahren“, sagte Schneider. Mit Platz sechs nach 16 Wettfahrten waren sie nach Punkten noch dran an der Spitze, hatten nach hinten aber schon einen großen Abstand. Am fünften Tag war kein Wind – so blieb es bei Platz sechs für die WYC-Segler in ihrer letzten gemeinsamen Regatta.

Bei den Optimisten schafften es Elisabeth Niedermeier (Platz 103) und Elias Benz (113) in die erste Hälfte der 269 Starter. „Es war ein tolles Erlebnis, vier Tage gemeinsam für den WYC zu starten. Wir können sehr stolz auf unsere Jugendabteilung sein“, freute sich Jugendleiterin Jaqueline Egger-Buck.