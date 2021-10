WYC-Frauenteam übertrifft die eigenen Erwartungen

Gleich mit zwei Segelcrews war der Württembergische Yacht-Club bei der international besetzten Frauenregatta um den „Helga Cup“ in Hamburg vertreten. Die „WYC-Südseeperlen“ – Caro Groß, Sarah Springer, Ellen Bauer und Julia Grötzinger – kamen bei 55 Teams aus neun Nationen auf Rang sechs. Die „WYC-Südseeschätzle“ – Sabine Malina, Pia Speckle, Lina Schnetz und Carla Rau – belegten Rang 36.

Damit haben „WYC-Südseeperlen“ ihre eigenen Erwartungen übertroffen. „Wir hatten uns einen Platz knapp hinter den Top Ten ausgerechnet“, sagte Trimmerin Ellen Bauer. Doch von Beginn an lief es sehr gut, mit Rang neun qualifizierte sich das Häfler Team für das Finalrennen. „Die Freude allein über die Teilnahme war groß, wir haben alle Kräfte freigesetzt“, so Ellen Bauer. Nach einem spannenden Wettkampf beim Anfang Oktober an drei Tagen ausgetragenen „Helga Cup“ landeten die „WYC-Südseeperlen“ auf dem vierten Platz und verbesserten sich so in der Gesamtwertung auf Rang sechs.