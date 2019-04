Zum zweiten Mal, nach der Premiere vor Kopenhagen (Dänemark) im Jahr 2014, nehmen Segler des Württembergischen Yacht-Clubs (WYC) an der Sailing Champions League, der europäischen Königsklasse im Segelsport, teil. Für die Qualifikation zur Endrunde, die Mitte August im schweizerischen St. Moritz ausgetragen wird, tritt das Häfler Team vom 9. bis 12. Mai vor Palma de Mallorca an. Hierfür sehen sich die WYC-Verantwortlichen gerüstet.

„Palma ist ein super Revier zum Segeln“, entfährt es WYC-Crewmitglied Max Rieger mit Blick auf die Auftaktveranstaltung im Mittelmeer. Die Teilnahme hieran sicherten sich die Schützlinge von Teammanager Klaus Diesch durch ihre Vizemeisterschaft. Die konnten sie im vergangenen Jahr in der Segelbundesliga souverän einfahren, womit der Weg für die Champions-League-Runde 2019 frei war. Hier treffen die insgesamt fünf qualifizierten deutschen Vereine auf starke Konkurrenz.

Angesprochen auf die Herkunft der europäischen Topteams im Segelsport, muss Oswald Freivogel nicht lange nachdenken: „Russland, Spanien, Italien“, da ist sich der WYC-Präsident sicher, gehen als Favoriten an den Start. Wobei sich der Traditionsclub vom Bodensee durchaus Chancen auf die Finalteilnahme ausrechnet.

Sich vorerst nicht in die Karten schauen lassen will Freivogel auf die Frage, wer genau von der rund 20 Köpfe umfassenden, bewährten Mannschaft der WYC Mitte Mai entsenden wird. Das werde kurzfristig, je nach Verlauf der Vorbereitungen entschieden. Die wiederum laufen inzwischen auf Hochtouren. Nach einem einwöchigen Trainingslager am Gardasee startet am ersten Maiwochenende am Starnberger See die 1. Segelbundesliga in die neue Saison 2019 – der Härtetest vor dem Event, das eine Woche später vor Mallorca stattfindet. Auch die Finanzierung des Unterfangens „Champions-League-Teilnahme“, betont Oswald Freivogel, sei gesichert. Außer den budgetierten Mitteln aus dem Vereinsetat stünden Gelder von Sponsoren sowie Zuwendungen aus der Sportförderung der Stadt Friedrichshafen bereit.

Neben dem Meeting vor der größten Insel der Balearen, wo vom 9. bis 12. Mai insgesamt 31 Regattateams um die Teilnahme am Finale in St. Moritz gegeneinander antreten werden, sind das italienische Porto Cervo an der Küste von Sardinien (23. bis 26. Mai) und die Ostsee vor dem russischen St. Petersburg (4. bis 7. Juli) Austragungsorte der Qualifikationswettkämpfe.

Vor Palma werden, neben dem WYC als Zweitplatzierter der Segelbundesliga 2018, auch der amtierende deutsche Champion Norddeutscher Regatta Verein aus Hamburg ins Rennen gehen. In Porto Cervo am Start vertritt der Verein Seglerhaus am Wannsee (Berlin) die deutschen Farben, in St. Petersburg hoffen der Bayerische Yacht-Club (Starnberg) und der Bremer Wassersport-Verein Hemelingen auf guten Wind. Insgesamt starten rund 95 Vereinsmannschaften aus 21 Ländern. Die schnellsten Sieben jeder der drei Qualirunden werden vom 15. bis 18. August in St. Moritz um den Titel des „Besten Europäischen Segelclubs“ wetteifern.