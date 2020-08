WYC-Crew fährt mit Rückenwind zum zweiten Bundesliga-Event nach Berlin

Gerade erst hat der Württembergische Yacht-Club (WYC) das Qualifikations-Event zur Sailing Champions League in Tutzing gewonnen, da steht schon der zweite Spieltag der Segel-Bundesliga in Berlin (28. bis 30. August) auf dem Terminplan. „In Berlin haben wir mit Dennis Mehlig am Steuer, Yannick Hafner als Taktiker sowie Felix Diesch eine erprobte Liga-Mannschaft am Start“, sagt Teammanager Klaus Diesch. Vierter Mann an Bord wird Oliver Munz sein, der auf dem Wannsee seinen ersten Ligaeinsatz segeln wird. Erfahrung in diesem Modus hat er aber schon in der Juniorenliga gesammelt. „Wir wollen weiterhin, wie bereits im ersten Event in Kiel, nach und nach unseren talentierten Nachwuchs in den bestehenden Kader einbinden. Das ist unser Ziel für dieses Jahr“, erklärt Diesch.

„Die Jungs sind gut vorbereitet“, ist der Teammanager überzeugt. Yannick Hafner verhalf der WYC-Crew schon vorige Woche beim Qualifier zur Champions League als Taktiker zum Sieg. „Das verleiht Rückenwind“, so Diesch. Er erwartet in Berlin vor allem sehr drehende Winde – auch wegen des angesagten Wechsels von Spätsommer- auf Herbstwetter am kommenden Wochenende. „Unsere Segler haben in den vergangenen Events bereits Erfahrung auf dem Wannsee gesammelt und möchten ein Spitzenergebnis für den WYC segeln.“ Vorgesehen sind 16 Wettfahrten für jedes Team in einem Feld von je sechs Booten.

Die ersten Wettfahrten sind ab Freitagmittag geplant. Am Samstag und Sonntag werden die Wettfahrten unter www.segelbundesliga.de jeweils ab 12 Uhr live und kommentiert übertragen.