WYC bestätigt Oswald Freivogel als Präsidenten

Der Württembergische Yacht-Club (WYC) ist sportlich erfolgreich, hat geordnete Finanzen und einen stabilen Mitgliederstand. Da ist es keine Überraschung gewesen, dass bei der Mitgliederversammlung am Freitagabend Oswald Freivogel als Präsident wiedergewählt wurde. 224 Mitglieder waren persönlich ins Graf-Zeppelin-Haus (Ferdinand Zeppelin war 1911 Mitgründer des Vereins) gekommen.

Traditionell großen Raum nehmen bei WYC-Hauptversammlungen Ehrungen ein. Zehn Nachwuchstalente wurden von der Herzog-Carl-Stiftung ausgezeichnet (Bericht folgt). 13 Mitglieder wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt, sechs für 50 Jahre Mitgliedschaft (siehe Kasten). Peter Biesinger bringt es auf 60 Jahre im WYC, Rudolf Moser sowie Alfred Schobinger traten im Jahre 1949 bei.

Mit der silbernen Ehrennadel des WYC wurde Rüdiger Haag ausgezeichnet, der zwei Amtsperioden im Vorstand aktiv war, zunächst als Vizepräsident, dann im Ressort Hafen. Auf ganze 28 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit im WYC-Vorstand brachte es Heinz Schlumberger. „Da gab es in 108 Jahren Geschichte des WYC wohl kaum eine Parallele“, blickte Ehrenpräsident Eckart Diesch zurück, der die Laudatio auf den bisherigen Finanzchef des Clubs hielt. „Viele Projekte und Millionen haben wir gemeinsam verantwortet“, so Diesch über ein ereignisreiches Vierteljahrhundert. Schlumberger habe nicht als Segler, dafür habe ihm der Beruf dann doch zu wenig Zeit gelassen, auf die Finanzen geschaut. Sein Blick auf die Notwendigkeit von Ausgaben sei „emotionslos und sachlich“ gewesen. Aber „wenn man Heinz Schlumberger von einer Investition überzeugt hatte, konnte man bedingungslos auf ihn zählen“, so Diesch. So wurde in dessen Präsidentschaft (bis 2016) der Neubau des Clubhauses in Seemoos realisiert und solide finanziert.

Über die Aktivitäten des Jugendrats berichtete Tobias Sieweke. Seit Langem konnte dieses Jahr bereits wieder einmal ein mehrtägiger Skiausflug der Jugend organisiert werden. Seeputzete und die Unterstützung des Vereins bei Jugendregatten stehen 2019 auf dem Programm.

Auf seine erste, dreijährige Amtsperiode als Präsident blickte Freivogel zurück. Die Weiterentwicklung der Organisationsstruktur stand da im Vordergrund. Ein Clubmanager, der die Vorstandsmitglieder unterstützt, wurde eingestellt. Ein neues Rechnungswesen sorgt für zeitnahe Transparenz. Und die IT-Struktur des inzwischen 1147 Mitglieder großen Vereins wurde modernisiert. „Die Datenbestände entsprechen den Richtlinien“, sagte Freivogel – und meinte damit nicht nur den Datenschutz.

Hier musste man voriges Jahr ebenso aktiv werden und neue Verordnungen integrieren wie beim präventiven Jugendschutz. Andere Vereine hätten sich den WYC in diesen Bereichen bereits zum Vorbild genommen, so Oswald Freivogel. Herausragende sportliche Ergebnisse waren der deutsche Meistertitel in der J70-Klasse für WYC-Segler und der dritte Platz des Vereins in der Segel-Bundesliga, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt.

Im laufenden Jahr stehen vor allem Instandhaltungen im Vordergrund. So muss für viel Geld die elektrische Verkabelung im Hafen erneuert werden. Die Mole zeige Reparaturbedarf, in der Winterlagerhalle in Seemoos sei die Heizung in die Jahre gekommen. Auf dem See werde man im September mit den Wassersportverein Fischbach die Landesjugendmeisterschaft in mehreren Klassen austragen. Die Interboot-Trophy zum Auftakt der Wassersportmesse in Friedrichshafen wird für die Bundesliga-Bootsklasse J70 ausgeschrieben. Mit rund 50 Booten und 200 Seglern wird da gerechnet. 25 Jahre Mittwochsregatta, die Freizeitsegler starten in der Saison jeden Mittwochabend zu einer Wettfahrt in der Bucht, soll am 29. Mai ordentlich gefeiert werden.

Bei den Vorstandswahlen wurde Oswald Freivogel mit 92 Prozent Zustimmung als WYC-Präsident wiedergewählt. Das vorgeschlagene Team kam auf Wahlergebnisse bis zu 99 Prozent. Stimmenkönigin wurde Susanne Knipping mit 336 Ja-Stimmen.