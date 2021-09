Wurzelwerk der Demokratie – ein Abend in Wort und Musik

Im Rahmen des „Demokratie leben!“-Projektes: „Politische und soziale Konflikte lösen - Beispiele aus der Geschichte Bermatingens“ laden die „Bürger füreinander“ und der Verein „Miteinander im Mesnerhaus e.V.“ zu einem Abend mit Helga und Hermann Zitzlsperger und dem oberschwäbischen Barden Bernhard Bitterwolf am Freitag, 17. September, ab 19 Uhr auf dem Freigelände des Mesnerhauses, Schulstraße 16 in Bermatingen ein. Der Eintritt íst frei.

In Wort und Musik wird das „Wurzelwerk“ der Demokratie anhand von Beispielen aus der Geschichte Bermatingens erläutert. Hermann Zitzlsperger, Regionalhistoriker aus Bermatingen, ist durch Vorträge, Publikationen und seine Führungen als Experte für Heimatgeschichte bekannt. Helga Zitzlsperger, bis zur Pensionierung Dozentin an der PH Weingarten, ist Buchautorin und tätig in der Erzählforschung.

Bernhard Bitterwolf liebt und lebt alles, was mit regionaler Kultur und mit Musik zu tun hat. Als Musiker widmet er sich historischen Instrumenten wie Drehleier, Sackpfeife oder Krummhorn. Gefragt ist er auch als Experte in Sachen oberschwäbischer Geschichte und Traditionen bei Fachvorträgen und Moderationen. Er hat Liederbücher und zahlreiche Publikationen veröffentlicht.

Es gelten die aktuellen Corona-Hygieneregeln, Zugang nur mit GGG. Anmeldung erbeten unter cubgt@web.de, per SMS an 0176 /47 76 83 09, telefonisch unter 07544 / 91 33 91.