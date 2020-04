In einem Lebensmittelgeschäft in der Albrechtstraße bei Windhag hat ein 37-Jähriger am Mittwochmittag Lebensmittel im Wert von rund sieben Euro entwendet. Das teilte die Polizei mit.

Nachdem er den Kassenbereich passiert hatte, ohne die gestohlenen Wurstwaren zu bezahlen, sprach ihn ein Mitarbeiter an. Da der Mann nicht reagierte, hielt ihn ein aufmerksamer Zeuge fest. Dagegen wehrte sich der Tatverdächtige, riss sich los und verließ das Lebensmittelgeschäft.

Polizei findet Verdächtigen

Der 37-Jährige wurde später an seiner Wohnung angetroffen und zur Vernehmung auf das Polizeirevier Friedrichshafen gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.

Kriminalstatistik 2018 nach Landkreisen