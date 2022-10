Wurf mit Kaffeetasse: Mann rastet in Laden in Friedrichshafen aus

Ein 42-jähriger Mann hat am Mittwoch in der Schanzstraße in Friedrichshafen eine Frau bedroht und eine Kaffeetasse nach ihr geworfen. Wie die Polizei mitteilt, hatte er am Mittag in einem Laden zunächst um etwas zu trinken gebeten.

„Auf seine Bitte hin brachte eine hilfsbereite Angestellte des Geschäfts dem Mann eine Tasse mit Wasser“, schreiben die Beamten.

Die beiden Personen sprachen miteinander und im Verlauf des Gesprächs wurde der 42-Jährige laut Polizei plötzlich aggressiv gegenüber der Frau und nahm ihr Mobiltelefon an sich.

„Als die Mitarbeiterin dem Mann das Handy wieder abnahm, drohte er ihr verbal und warf beim Verlassen des Ladens die Kaffeetasse nach ihr, ohne zu treffen“, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Beamten fahndeten anschließend nach dem Tatverdächtigen und nahmen ihn fest.