Wunschlos glücklich in der Messehalle B4

Club verteilt Freitickets an alle Beschäftigten aus dem Gesundheitssektor

Beim Heimspiel gegen die Helios Grizzlys Giesen am Donnerstagabend in der Ratiopharm-Arena Ulm/Neu-Ulm macht der Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen ein Angebot an alle Beschäftigten aus dem Gesundheitssektor rund um Friedrichshafen und Ulm: Freitickets als Dankeschön für die wertvolle Arbeit während der Corona-Pandemie. „Natürlich ist das nur eine Geste, aber das war uns sehr wichtig“, wird der VfB-Geschäftsführer in der Clubmitteilung zitiert. „Welche Leistung Ärzte und Krankenpfleger in den letzten Monaten gebracht haben, ist fast unermesslich. Das wollen wir noch mal hervorheben.“ Schließlich hat auch der VfB seine Erfahrung mit dem Virus gemacht, als Corona-Infektionen bei sieben Spielern und Trainern die Teilnahme am Champions-League-Turnier in der Zeppelin Cat Halle A1 in Friedrichshafen im Februar verhinderten.

Zusätzlich wird der Impfbus des Landratsamts Neu-Ulm vor Ort sein, denn „nur wenn wir möglichst viele Menschen impfen, können wir solche Überlastungen im Gesundheitssektor wie Anfang des Jahres verhindern“, so Späth-Westerholt.